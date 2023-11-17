Memduh Büyükkılıç'tan 'UNESCO mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 16 Kasım UNESCO’nun kuruluş günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç mesajında, “Adeta Kayseri UNESCO’nun, UNESCO da Kayseri’nin adresi” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu’nun (UNESCO) 78. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Kayseri’nin gerek Anadolu kültürünü gerekse kendine özgü kültürünü sergileyen, doğası ile kadim tarihi unsurları, coğrafi değerleri, gastronomisi ile turizm cenneti bir şehir olduğunu söyledi.

Başkan Büyükkılıç, UNESCO’nun faaliyet alanlarından olan ‘eğitim, bilim ve kültür’ konularının içini dolduracak büyük ve zengin bir envantere sahip olan kadim kent Kayseri’den UNESCO’nun fazlasıyla istifade edeceğini, aynı şekilde Kayseri’nin de bu alanda hizmetler veren UNESCO’dan faydalanabileceğini vurguladı.

Binlerce yıllık tarihi ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapması nedeniyle kültürel zenginlik ile çeşitliliğini gerek diğer şehirlere gerekse ülkelere tanıtmak için özel gayret gösterdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Misyonunu, insanlığın zihninde barışı eğitim, doğa bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, kültür ve bilgi ve iletişim aracılığıyla inşa etmek olarak tanımlayan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO’nun, dünyaya tanıtmak ve anlatmak için Kayseri’de fazlasıyla istifade edeceği kadim kentimizin tarih, kültür zenginliklerinin yanında eğitim ve bilim noktasında da pek çok unsuru yer almaktadır. Rahatlıkla diyebiliriz ki adeta Kayseri UNESCO’nun, UNESCO da Kayseri’nin adresi ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin sahip olduğu zenginlikler ile UNESCO’da yer bulduğunu ifade ederek, bunlardan birisinin UNESCO Kreatif Şehirler Ağı’na girmesi ile gastronomi alanında, bir diğerinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi ile Koramaz Vadisi, bir diğerinin de yaklaşık 7 bin yıllık kadim geçmişi ile Kültepe olduğunu sözlerine ekledi.