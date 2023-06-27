Memduh Büyükkılıç'tan Soysallı mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi İlçesi’nde bulunan Soysallı Büğleyen Mesire Alanı’nda vatandaşlarla buluştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bölgede incelemelerde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Soysallı Milli Parkı’nda yapacakları yenileme, bakım ve onarım çalışmaları ile bölgenin doğaseverleri daha da büyüleyeceğini kaydetti.

Yerel yönetim hizmetlerini Kayserililere ulaştırırken sahada olmaya, projeleri bizzat yönetmeye ve bu esnada da vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi İlçesi’nde bulunan ve doğal güzelliği ile vatandaşların uğrak noktası olan Soysallı Büğleyen Mesire Alanı’nda vatandaşlarla buluştu.

Başkan Büyükkılıç, mesire alanını dolduran doğaseverlerin sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaştı. Piknik yapan vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Büyükkılıç, vatandaşlardan gelen talep ve önerileri de bizzat dinleyerek Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri ve projeleri hakkında vatandaşlara bilgiler aktardı.

Soysallı Milli Parkı’nın doğaseverler için daha büyüleyici bir hale geleceğini belirten Büyükkılıç, Develi’mizin Soysallı Büğleyen Mesire Alanı’nında piknik yapan vatandaşlarımızla buluşarak, hasbihal ettik. Soysallı Milli Parkı’mızda yapacağımız yenileme, bakım ve onarım çalışmaları ile bölgemiz doğaseverleri daha da büyüleyecek” dedi.

Soysallı Büğleyen Mesire Alanı gezi ve incelemesinde Büyükkılıç’a, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü eşlik etti.