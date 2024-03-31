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Memduh Büyükkılıç'tan sandık çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, Kayserili vatandaşlara 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimlerde sandığa gitmeleri çağrısında bulunarak, “Kayseri’mizde huzur içerisinde, demokrasi şöleni altında seçimlerin yapılacağına inancımız ve güvencimiz tamdır Geleceğimiz için, yeni 5 yıl için, istikrar için, sandığa gidelim, oyumuzu kullanalım” dedi Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)30 yıl önce aktif siyasete başlayan, bu süreçte il başkanlığı, milletvekilliği, 4 dönem Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yapan ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde milletin iradesi ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Dr Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet ve yatırım dolu 5 yılı aşkın süreyi geride bıraktı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle yerel seçimlerde yeniden aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi bir açıklama yaparak, vatandaşlara ‘Sandığa Gidin’ çağrısında bulundu Yerel yönetimlerin, demokrasinin temel taşlarından biri olduğu, bu sebeple, yerel yönetimlerin belirlenmesi için yerel seçimlerde vatandaşların sandığa gitmesinin elzem olduğu vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, “Her bir Kayserili vatandaşımızın sandığa giderek yerel yönetimlere katılım sağlaması, demokratik sürecin önemli bir parçasıdır” dedi Büyükkılıç, oy kullanmanın önemine işaret ederek, “Yerel seçimlerde bir vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın önemini asla unutmayalım Yerel yönetimler demokrasinin ilk adımıdır ve bu da bizim seçimlerimizle şekillenir Geleceğimiz için, yeni 5 yıl için, istikrar için, sandığa gidelim, oyumuzu kullanalım” diye konuştu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’yi çok sevdiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Cumhurbaşkanımızın Büyük Kayseri Mitingi’ndeki hitaplarında ifade ettiği gibi, Türkiye’nin üreten eli, düşünen beyni Kayseri, Anadolu’nun ortasında bir sanayi, ticaret, tarım vahası kurmayı başaran şehir Kayseri, üretim ve ihracatıyla Türkiye’nin 81 iline ilham olan şehir Kayseri, konumuyla, önemiyle, ürettiği değerlerle, yetiştirdiği büyüklerle, dünyada eşi bulunmayan Kayseri ve Kayserili kardeşlerimiz yerel seçimlerde de yine en doğru kararı sandık başında verecektir Kayseri, sağduyu ve ferasetiyle istikrara sahip çıkmaya devam edecektir Biz Cumhurbaşkanımızın ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin yanındayız, onların vatan sevdasının yanındayız, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, milletimize, devletimize ve inancımıza sahip çıkma duygusuyla el eleyiz, gönül gönüleyiz ”Kayseri’ye yakışır bir süreç ve demokrasi kuralları içerisinde bir seçim olmasını temenni eden Büyükkılıç, “18 yaşını doldurup, oy kullanma hakkına sahip tüm hemşehrilerimizin mutlaka sandığa gitmeleri çağrısında bulunuyoruz Vatandaşlık görevimizi yerine getirip, sandığa gidelim Yapılacak seçimlerin ülkemize ve şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi

GÜNDEM 31.03.2024, 10:42
Memduh Büyükkılıç'tan sandık çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserili vatandaşlara 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimlerde sandığa gitmeleri çağrısında bulunarak, “Kayseri’mizde huzur içerisinde, demokrasi şöleni altında seçimlerin yapılacağına inancımız ve güvencimiz tamdır. Geleceğimiz için, yeni 5 yıl için, istikrar için, sandığa gidelim, oyumuzu kullanalım” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
30 yıl önce aktif siyasete başlayan, bu süreçte il başkanlığı, milletvekilliği, 4 dönem Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yapan ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde milletin iradesi ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet ve yatırım dolu 5 yılı aşkın süreyi geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle yerel seçimlerde yeniden aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi bir açıklama yaparak, vatandaşlara ‘Sandığa Gidin’ çağrısında bulundu. Yerel yönetimlerin, demokrasinin temel taşlarından biri olduğu, bu sebeple, yerel yönetimlerin belirlenmesi için yerel seçimlerde vatandaşların sandığa gitmesinin elzem olduğu vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, “Her bir Kayserili vatandaşımızın sandığa giderek yerel yönetimlere katılım sağlaması, demokratik sürecin önemli bir parçasıdır” dedi.

Büyükkılıç, oy kullanmanın önemine işaret ederek, “Yerel seçimlerde bir vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın önemini asla unutmayalım. Yerel yönetimler demokrasinin ilk adımıdır ve bu da bizim seçimlerimizle şekillenir. Geleceğimiz için, yeni 5 yıl için, istikrar için, sandığa gidelim, oyumuzu kullanalım” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’yi çok sevdiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Cumhurbaşkanımızın Büyük Kayseri Mitingi’ndeki hitaplarında ifade ettiği gibi, Türkiye’nin üreten eli, düşünen beyni Kayseri, Anadolu’nun ortasında bir sanayi, ticaret, tarım vahası kurmayı başaran şehir Kayseri, üretim ve ihracatıyla Türkiye’nin 81 iline ilham olan şehir Kayseri, konumuyla, önemiyle, ürettiği değerlerle, yetiştirdiği büyüklerle, dünyada eşi bulunmayan Kayseri ve Kayserili kardeşlerimiz yerel seçimlerde de yine en doğru kararı sandık başında verecektir. Kayseri, sağduyu ve ferasetiyle istikrara sahip çıkmaya devam edecektir. Biz Cumhurbaşkanımızın ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin yanındayız, onların vatan sevdasının yanındayız, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, milletimize, devletimize ve inancımıza sahip çıkma duygusuyla el eleyiz, gönül gönüleyiz.”

Kayseri’ye yakışır bir süreç ve demokrasi kuralları içerisinde bir seçim olmasını temenni eden Büyükkılıç, “18 yaşını doldurup, oy kullanma hakkına sahip tüm hemşehrilerimizin mutlaka sandığa gitmeleri çağrısında bulunuyoruz. Vatandaşlık görevimizi yerine getirip, sandığa gidelim. Yapılacak seçimlerin ülkemize ve şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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