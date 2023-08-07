Memduh Büyükkılıç'tan Özvatan'a doğal gaz müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Özvatan Belediyesi tarafından düzenlenen 7’nci Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, Özvatan’ın en önemli konularından olan doğal gazın da kasım ayında ilçeye sunulacağını müjdeledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Özvatan’daki coşkulu festivale Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmasının ilk kısmında, şampiyon olan SV Özvatanspor’un atkısını takan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Özvatan her yerde şampiyon maşallah” diye seslendi. Başkan Büyükkılıç ayrıca festival öncesinde Özvatanlı esnafları da ziyarete ederek, sohbet etti ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Festival’de konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Gaz’ın yetkilisi Ertan Yıldız ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Yıldız’a Özvatan’da gazın ne zaman yanacağı sorusunu sordu. Ertan Yıldız ise yoğun uğraşlar sayesinde toplamda 80 kilometrelik bir hat yapıp kasım ayı itibariyle Özvatan ile doğal gazı buluşturacakları yanıtını verdi. Başkan Büyükkılıç ise Özvatan halkının bunu hak ettiğini dile getirerek, kendilerinin teşekkür ettiğini söyledi.

“HİZMET İNSANLARI MUTLU ETMEK İÇİN VARDIR”

Festivallerin bir araya gelerek birlik ve dayanışmaya vesile olan etkinlikler olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanının Büyükşehir Belediyesi’nin ağabeyliği ile el ele hizmetleri yürüttüğünü söyleyerek belediye başkanlarına teşekkür etti. Büyükkılıç sürdürdüğü konuşmasında, “Halit Başkanıma ben teşekkür ediyorum Hem koparmasını biliyor hem teşekkür etmesini biliyor. Bugüne kadar isteyip de almadığı hiçbir hizmet olmadı. Zaten hizmet insanları mutlu etmek için vardır. Bundan sonra da üzerimize ne düşüyorsa, ihtiyaç olan var ise onu yapmak konusunda hiçbir zaman geri durmayacağımızı ve her zaman yardımcı olacağımız da buradan duyurmak istiyorum” dedi.

Büyükkılıç, en önemli konulardan olan doğal gazın da ilçeye kasım ayı itibariyle geleceğini dile getirerek birliğini beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneğini sergilediklerini ifade etti ve Cumhur İttifakı olarak vermiş olduğu destekten dolayı Özvatanlılara teşekkür etti.

“İYİ Kİ VARSINIZ DİYORUZ”

Özvatan Festivali etkinliğinin hayırlı olması temennisinde bulunan Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, bu tip etkinliklerin birlik ve beraberliğe katkı sağladığını söyleyerek, bugüne kadar yaptığı hizmetlerden, verdiği desteklerden dolayı, bundan sonra da yapılacak olan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti. Başkan Demir, “İyi ki varsınız diyoruz. Erciyes kadar yüce, Erciyes kadar güçlü bir belediyemiz var. Özvatan belediyemiz devletin bütün kurumlarıyla barışık, devletin bütün kurumlarıyla içli dışlı, her türlü hizmeti Özvatan’a almak için kapılarını çalan, onlar da kapılarını ve gönüllerini açan bir Cumhur İttifakı’nın örnek bir ilçesi Özvatan diyorum bu sayede sizi de alkışlıyoruz sayın başkanım” ifadelerinde bulundu.

“EN ÖNEMLİ HİZMETLERDEN BİRİSİ DOĞAL GAZIN GELMESİ”

Başkan Demir ayrıca Özvatan’ın daha fazla nüfusa sahip olmasını istediklerini ve bunu tetikleyen unsurlardan birisinin de ilçeye doğal gazın gelmesi olduğunu ifade ederek, son yıllarda yapılan en önemli hizmetlerin bir tanesinin ilçeye doğal gazın gelmesi olduğuna da vurgu yaptı. Bu kış doğal gazın geleceğini dile getiren Başkan Demir, Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile doğal gaza kavuşulacağını söyledi. Demir, sözlerini “En iyi bal, en ucuz bal Özvatan balı” diyerek bitirdi.

MİLLETVEKİLİ ÖZDEMİR, ÖZVATANLILARA HİZMETLERDEN MEMNUN OLUP OLMADIKLARINI SORDU

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de yaptığı hizmetlerden dolayı Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir’e teşekkür etti. Özdemir ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yapılan ve yapılacak olan tarihi yatırımlarla ilgili çok değerli çok kıymetli sözler sarf ettiğini dile getirerek, vatandaşlara Cumhur İttifakı’nın yaptığı hizmetlerden memnun olup olmadıklarını sordu. Özdemir’in sorusuna yoğun alkış ile yanıt geldi.

Coşkulu ve renkli görüntülere sahne olan 7’nci Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali sonunda muhtarlara plaket takdiminde bulunuldu.