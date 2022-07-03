Memduh Büyükkılıç'tan 'özel' karne dağıtımı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki karne dağıtım törenine katılarak, özel öğrencilere karnelerini dağıtıp, aileleriyle birlikte mutluluklarına ortak oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye’nin en kapsamlı merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde engelli öğrencilere eğitim-öğretim dönemi sonunda karneleri verilmek üzere karne etkinliği düzenledi.

Törene Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, öğrenciler ile veliler katıldı.

Karne etkinliğinde konuşan Başkan Büyükkılıç, “Merhametimizi esirgemeyeceğiz, şefkatimizi esirgemeyeceğiz. Bu yavrularımızı bağrımıza basacağız. Velilerimiz de adeta onların yerine kendimizi koyarak, onların evladına nasıl davranılması gerektiği anlayışı içerisinde onlarla birlikte aynı duygularla paylaşıp yaşayacağız. Bizim ecdadımız ayağı kırık leyleklere vakıf kurmuş olan bir ecdattır. Mahlukatın hiçbir kademesindeki canı ihmal etmeyen bizim ecdadımız, bizim kültürümüz, kaldı ki insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile bizlere emanet edilen bu yavrularımız için biz ne yapsak az diyoruz. Sizler bizim dua kaynağımızsınız, bereketimizsiniz, yüz akımısınız. İyi ki varsınız. Sizlerin duası bizi ayakta tutuyor, bizim hizmet etmemize vesile oluyor, bu şehrin başının, gözünün sadakası oluyor” diye konuştu.