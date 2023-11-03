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Memduh Büyükkılıç'tan öğrencilere tavsiyeler

GÜNDEM 03.11.2023, 07:14
Memduh Büyükkılıç'tan öğrencilere tavsiyeler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kariyer Günleri kapsamında Seyide Daloğlu Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin bir öğrenci şehri olduğunu belirterek, eğitimi çok önemsediklerini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrenci ve genç dostu belediyecilik anlayışı ile farklı okullarda düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ etkinliklerine devam ediyor.

Bu kapsamda Seyide Daloğlu Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada gençlerin sıcak ve samimi ilgisiyle karşılandı. Okul girişinde çiçeklerle karşılanan Büyükkılıç, sınıfları gezip, öğretmen odasını ziyaret ederek, hem öğretmenlerle hem de öğrencilerle bir araya geldi.

Ali Osman Daloğlu Spor Salonu’nda öğrencilerle buluşan Başkan Büyükkılıç, burada tecrübelerini paylaşırken, gençlere önemli nasihatlerde bulundu. Geçmişten bugüne yaşananları anlatan Büyükkılıç, “Güvencemiz olarak gördüğümüz siz gençlerin alnından öpüyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Burası bizim için önemli, prestijli bir okul, Anadolu Lisesi olarak kendisinden söz ettirilen, tercih edilen bir okul” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin hayırseverliği ile anıldığına vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kayseri bizim için çok önemli, aidiyet dediğimiz sahiplenme duygusu çok önemlidir. Şehrimizi, ailemizi, ülkemizi, bayrağımızı, inancımızı, bu tür değerleri sahiplendiğimiz zaman anlam taşır. Onun için de eğitimli ve donanımlı olmamız lazım. Yabancı dili önemsememiz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. KAYMEK üzerinden, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin meslek edindirme kursları vardır. 11 dilde ücretsiz kurs veriyoruz ve insanların ihtiyaçlarına cevap veriyoruz.”

“EĞİTİM BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZ”

Eğitim alanındaki ulaşım, kırtasiye, su faturası, çamaşır yıkama ve nakdi yardım gibi öğrencilere verilen desteklerden bahseden Büyükkılıç, “Eğitimi çok önemsiyoruz. 5 üniversitesi ve 75 bin öğrencisiyle Kayseri bir öğrenci şehridir. Eğitim bizim olmazsa olmazımız, eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır, sizlere, ülkemize yapılan yatırımdır” dedi.

Başkan Büyükkılıç, dijital bağımlılığın insan sağlığına zararlı etkilerinden bahsederek, öğrencilere teknolojiyi doğru ve etkili bir şekilde kullanmaları yönünde önemli tavsiyelerde bulundu.

KAYSERİ OKUYAN, OKUTAN BİR ŞEHİR

Büyükkılıç, 6’ncı Kayseri Kitap Fuarı’nı 1 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiğini, 28 tır kitap geldiğini, her sene daha özel çalışmalar yaptıklarını, Büyükşehir’in 11 farklı kütüphanesi olduğunu ve Kayseri’nin okuyan, okutan bir şehir olduğunu belirtti. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde Gastronomi Günleri düzenlendiğini de hatırlatan Başkan Büyükkılıç, değişik medeniyetlerden gelen Kayseri mutfağının zenginliklerini anlattı.

Soru cevap şeklinde öğrencilerle sohbet ortamında onlara tecrübelerini aktaran Büyükkılıç, sorduğu sorulara doğru cevap veren bazı öğrencilere saat hediye etti. Seyide Daloğlu Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Sarı da Başkan Büyükkılıç’a eğitim alanındaki emeklerinden dolayı teşekkür ederek, “Milli eğitimde özellikle büyük emekleri olan, eğitime büyük önem veren başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Başkanımız aynı zamanda bir tıp doktoru, yani size her zaman söylemiş olduğumuz vatan sevgisi ve vatana hizmet konusunda tıp mesleğini bir kenara bırakıp ülkesine, Kayseri’mize hizmet eden değerli başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri ziyaretinde öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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