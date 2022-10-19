Memduh Büyükkılıç'tan muhtarlara özel mesaj

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Biz muhtarlarımızı uç beyi olarak görüyoruz. Mahallelerimizde bizlerin sesi olan, gözü olan, kulağı olan fedakâr canlarımızdır” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İlçelerde dokunmadık alan bırakmayan, en ücra köşesine hizmet götüren ve mahalle muhtarlarının sık sık taleplerini, isteklerini yerinde dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında muhtarların fedakârca yaptığı görevin önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, “İnsanların hayırlısı onlara hizmetkâr ve onlara faydalı olandır. Muhtar kardeşlerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlık müessesesine ve muhtarlarımıza verdiği değeri hepimiz biliyoruz. Bizler de onun yol arkadaşı, dava arkadaşı olarak elbette muhtarlarımızın mahallerimizde bizleri temsil eden ve bizlere söz gelmemesi için çırpınan dostlar olduğunun da farkındayız” dedi.

Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, “Kayseri’mizin 16 ilçesinde ayrıştırmadan, ötekileştirmeden herkesi bağrımıza basarak bir ağabey, kardeş anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyor, sizlerin daha müreffeh bir hayat sürmesi, daha sağlıklı bir ortamda yaşaması, daha huzurlu bir şekilde hizmet alması için gece gündüz koşturuyoruz” diye konuştu.

Dayanışma içerisinde ilçe belediye başkanları ve muhtarlarla birlikte vatandaşlara hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Biz muhtarlarımızı uç beyi olarak görüyoruz. Mahallelerimizde bizlerin sesi olan, gözü olan, kulağı olan, bizlerin orada yapması gerekenleri iletmek suretiyle fedakâr canlarımızdır. Muhtarlarımız bizim adeta göz bebeğimiz, mahallelerimizde yükleri çeken kardeşlerimizdir. Amacımız birliktelik içerisinde yolumuza devam etmek, mahallelerimizin ihtiyaçlarını muhtarlarımızla birlikte tespit edip, önceleyerek çalışmalar yapmak, en iyi şekliyle planlayarak, projelendirerek dayanışma içerisinde gereken gayretleri göstermektir.”

Büyükkılıç, muhtarlık müessesesinin demokrasinin en eski örneklerinden biri olarak kabul edildiğini ve Kayseri genelinde 16 ilçede 714 muhtar olduğunu hatırlatarak, ilçeleri tek tek gezmeye, belediye başkanları ve mahalle muhtarları ile istişare toplantıları gerçekleştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.