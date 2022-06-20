Memduh Büyükkılıç'tan Milli Mücadele brifingi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’nde tarihi ve kültürel alanda yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında brifing verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek, Türkiye’nin en modern müzeleri arasında yer alan Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’nde gerçekleşen istişare ve bilgilendirme toplantısına Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile daire başkanları katıldı.

Toplantı öncesi, Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Müdürü Fehmi Gündüz, tarihi bina hakkında bilgiler verdiler.

Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’ne ve müzenin yer aldığı Tarihi Kayseri Lisesi binasına hayran kalan Vali Gökmen Çiçek, müzenin eğitim kısmını da ziyaret ederek, Turgut Özal ve Hulusi Akar gibi önemli isimlerin gençlik yıllarındaki bal mumu heykellerinin yer aldığı örnek sınıfı gezdi.

Sakarya Savaşı’nda cephede şehit olan son sınıf öğrencilerinin diplomalarını da ilgiyle inceleyen Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, müzedeki Kurtuluş Savaşı'na ve Anadolu'nun milli mücadeleye katkısına ilişkin materyaller ve milli mücadele kahramanlarının hakkında detaylı bilgi aldılar.

Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, Sakarya Savaşı devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’dan Kayseri’ye taşınmasının konuşulduğu dönemde Kayseri’ye gönderilen meclis kürsüsünün önünde poz verdi.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, “Hafta sonu mesaimizde belediye başkanımızın, Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel, tarihi, sosyal ve sportif alanda yaptıkları çalışmaların, programlanması, planlanması ve yaptıkları eserlerin durum ile ilgili toplantıya katıldık” dedi.

Toplantının tarihi Kayseri Lisesi’nde yapılmasının kendisi için farklı bir güzellik olduğunu söyleyen Vali Çiçek, “Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız teknik elemanlarıyla ‘sizi bilgilendirelim, şehrimize geldiniz, biz nelerle uğraşıyoruz, neleri yapıyoruz, nelerin koordinesi gerekiyor, onunla ilgili bilgi alışverişinde bulunalım’ dedi. Bunu Kayseri Lisesi’nde yapması ayrıca benim için farklı bir güzellik oldu. Kayseri Lisesi her zaman içimizde bir yara, içimizde bir hasretin, vuslatın simgesidir. Milli Mücadele’de birçok kahramanlık hikâyesi bu okuldan öğrencilerle yazıldı. Sakarya Savaşı’na giden öğrencilerin tamamının şehit olduğunu biliyorduk” diye konuştu.