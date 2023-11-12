Memduh Büyükkılıç'tan Melikgazi Kaymakamlığı'na ziyaret
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamlığı’nı ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Sık sık kamu kurum ve kuruluşları ile bir araya gelen, Kayseri’ye etkin ve kaliteli hizmet noktasında istişarelerde bulunarak talep ve önerileri de dikkate alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamlığı’nı ziyaret etti.
Başkan Büyükkılıç, Kaymakam Bülent Karacan’a makamında nezaket ziyaretinde bulunarak, Kaymakam Karacan ve Melikgazi Milli Eğitim Müdürü Kaya ile bir araya geldi.
Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakamımız Bülent Karacan ve Melikgazi Milli Eğitim Müdürümüz Hacı Kaya ile bir araya geldik. Kendilerine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.
Kaymakam Karacan da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükkılıç’a ilçeye vermiş olduğu hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür etti.
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