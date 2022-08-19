Memduh Büyükkılıç'tan Kumsmall ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 500 bin metrekare açık, 900 bin metrekare kapalı alana kurulan 302 bin metrekare satış alanında 400 adet mağaza ve 6 bin araçlık otoparkıyla Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma projesi Kumsmall’u ziyaret ederek, buradaki esnaflar ile buluştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kumsmall AVM girişinde Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya tarafından karşılanan ve kentte ticari faaliyetler yürüten esnaflar ile sürekli iletişim halinde olan Başkan Büyükkılıç, Kumsmall Factory AVM’yi ziyaretinde tek tek mağazadaki esnaf ile görüştü.

Esnafların ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, talep ve önerilerini yerinde dinleyerek, esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.