Memduh Büyükkılıç'tan KASKİ mesaisi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Her birimi tek tek gezerek yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, KASKİ’de taleplerin yerine getirilmesi ve vatandaşlardan gelen soruların yanıtlanması amacıyla çağrıların anında değerlendirildiği 185 Çağrı Merkezi’ni de ziyaret etti.

ÇAĞRI MERKEZİ’NDE ARAMALARI CEVAPLANDIRDI

Çözüm odaklı hizmet veren 185 Çağrı Merkezi’ndeki işleyişi yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, Çağrı Merkezi’ne gelen aramaları cevaplandırmayı da ihmal etmedi.

Telefonun ucunda Başkan Büyükkılıç’ın olduğunu fark eden vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşarken, vatandaşlar, Başkan Büyükkılıç kendisini tanıtınca, “Gerçekten mi, şaşırttınız, Memduh Başkanım siz misiniz? Başkanım, teşekkür ederim ilginiz için, Allah’a emanetsiniz, Allah razı olsun başkanım” diyerek, talep ve önerilerini Büyükkılıç’a ilettiler.

Gösterilen ilgiden memnun kalan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜKKILIÇ’A “KASKİ” TEŞEKKÜRÜ

KASKİ’de işlemlerini yaptırmak için gelen Kayserililer ile de görüşen Başkan Büyükkılıç’a, vatandaşlar “Hepsi de ilgilendi, iki dakikada işimizi yaptılar” diyerek, teşekkür ettiler.

“SİZLER BİZİM VİTRİNİMİZSİNİZ”

Daha sonra personel ile öğle yemeğinde buluşan Başkan Büyükkılıç, burada KASKİ personeline seslenerek, “KASKİ’mizin hizmetleriyle Allah’a şükürler olsun olumlu paylaşımlarda bulundular. Sizler bizim vitrinimizsiniz, beraber mesai, kader arkadaşlarıyız. Buralar yerel yönetimler, amacımız kısa sürede, yasal çerçevede vatandaşın beklentisine cevap verip, isteğini yerine getirmek ve sonrasında duasını almaktır” dedi.

30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARASINDA EN ÇOK YATIRIMA PAY AYIRAN ŞEHİR KAYSERİ

Yatırımdan yatırıma koştuklarını vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mesai arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle birlikte olalım, onların varsa bize söyleyeceği onu paylaşalım dedik. Şükredeceğimiz çok şeyimiz var, Türkiye’miz bulunmaz bir ülke, cennet bir vatan, Kayseri’miz de bu ülkenin en güzel şehirlerinden birisidir. Sizlerin dua ve desteğiyle yatırımdan yatırıma hizmetten hizmete koşuyoruz. 30 büyükşehir belediyesi arasında en çok yatırıma pay ayıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin gururu olmaya çalışıyoruz. Bizi seven, seçen hemşehrilerimize layık olmaya gayret ediyoruz.”

Başkan Büyükkılıç’a KASKİ ziyaretinde Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, daire başkanları ve müdürler eşlik etti.