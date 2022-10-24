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Memduh Büyükkılıç'tan İlber Ortaylı'ya çiçek

GÜNDEM 24.10.2022, 21:29
Memduh Büyükkılıç'tan İlber Ortaylı'ya çiçek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5. Kayseri Kitap Fuarı’nın son gününde Kayserili okurları ile buluşan ünlü Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın söyleşisine katılarak Ortaylı’ya çiçek takdim etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Erciyes Kültür Merkezi’nde (EKM) gerçekleşen söyleşiye, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

ORTAYLI, TARİHİN SIRLARINI OKURLARI İLE PAYLAŞTI

Söyleşide, ünlü Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ortaylı, Anadolu’daki yerleşimlerin isimleri konusunda etimolojik ve tarihi anlamda bilgiler verdi, tarihteki çarpıcı örnekleri de paylaşarak katılımcıları bilgilendirdi. Ortaylı, tarihteki toplumsal yapıya da değindiği söyleşisinde, tarihin sırlarını okurları ile paylaştı. 

“KAYSERİ ÖNEMLİ”

Kayseri’nin önemli olduğunu dile getiren yazar Ortaylı, Kayseri’nin kendine göre bir zihniyeti, mantalitesi olduğunu kaydederek, “Mühim olan böyle bir memleketin bu ziraata, bu ekonomiye, bu sanayiye katkısı bu kadar büyük olan bu memleketin neleri yapabileceğidir. Şunu çok iyi bilirsiniz, nereye giderseniz gidin döneceğiniz yer burasıdır. Ve bir şeye dikkat etmelisiniz, para bulunur, enerji bile temin edilebilir, bulunamayacak şey insandır. Türkiye’nin insan zenginliği Türklerindir. Başka yerlerdeki Türklerin de insani zenginliği, enerjisi, bilimsel katkısı varsa o da buranındır. Bu çok önemlidir” dedi.

“HOCAM HER ÇAĞIRILDIĞINDA BU GENÇLİĞİ GÖRÜNCE GELİYOR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Hocam herhalde her çağırıldığında bu gençliği görünce ‘ben buradayım’ diyor” ifadelerinde bulundu ve devamında Ortaylı’dan “geliyorum” yanıtını alan Büyükkılıç, “İşte bu kadar, bu da Kayseri pazarlığı, bedavaya getirdik tekrar” diyerek salondakileri güldürdü. Büyükkılıç ayrıca, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kitap fuarının akşama 950 bin ziyaretçiye ulaşacağı bilgisini paylaşarak, bu başarıyı sağlayan ve ilgiyi gösteren gençlere teşekkür etti.

ORTAYLI’YA BÜYÜKKILIÇ’TAN ÇİÇEK

Yoğun katılımla gerçekleşen söyleşinin başında teşrifleri için Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ortaylı’ya teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Sevgili gençler, hocamıza nezaketinden, bizleri yalnız bırakmadığından, şehrimizi gerçekten onurlandırdığından dolayı teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız” diyerek bu çalışmada emeği olan herkese teşekkür etti. Büyükkılıç, Ortaylı’ya çiçek takdiminde bulunarak, el dokuması kilim hediye etti.

Ortaylı sahnede birkaç öğrencinin kitabını da imzalayarak programını noktaladı.

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