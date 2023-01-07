Memduh Büyükkılıç'tan esnaf ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sık sık esnafların talep ve önerilerini yerinde dinlemeyi sürdürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleriyle vatandaşla hep iç içe olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, haftanın son iş gününde yine esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, esnaflarla hem sohbet etti, hem de talep ve önerileri dinledi.

7’den 70’e vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, esnafların istek, beklenti ve sorunlarını dinleyerek, esnafa hayırlı işler bereketli kazançlar diledi. Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla da sohbet etti.

Büyükkılıç, esnaf ziyareti sırasında ‘vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz’ diyerek, şöyle konuştu:

“Her fırsatta esnaflarımızla bir araya gelmeye özen ve gayret gösteriyoruz. Talep ve önerilerini yerinde dinliyoruz. Esnaflarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Başkan Büyükkılıç, sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdiği esnafları ziyaret ettikten sonra, Phixi Kayseri Bölge Bayisi’nin açılışına katılarak, hayırlı olsun dileklerini iletti. Açılışa, Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da katıldı.

Esnafa bol kazançlar dileyen Başkan Büyükkılıç, “Rabbim bol rızık versin. Teknoloji gelişiyor. Hiçbirimiz peşinden yetişemiyoruz. Phixi Kayseri Bölge Bayisi şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.