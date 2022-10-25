Son Dakika

Memduh Büyükkılıç'tan Erkilet mesaisi

GÜNDEM 25.10.2022, 13:15
Memduh Büyükkılıç'tan Erkilet mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 150. Yılda 150 Proje kapsamında büyük bir gayretle sürdürdüğü 'kütüphaneler şehri' Kayseri’nin en yeni kütüphanesi olan Erkilet Kütüphanesi’ni ziyaret ederek, gençlerle sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, “Onların donanımlı bireyler olmaları için de tüm imkânlarımızla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin daha modern çalışma imkânlarından faydalanabilmesi için Erkilet’te kazandırdığı kütüphaneyi ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, kütüphanenin tüm katlarını gezerek, özellikle ders çalışmak için kütüphaneyi tercih eden ve kitap okuyan öğrencilerle sohbet etti.

Burada yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yarınlarını gençlerin inşa edeceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’deki tüm gençlerin daha donanımlı olmaları adına birçok çalışma yaptıklarını kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, gençlere güvendiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Maşallah yavrularımızın hepsi keyifli ve harıl harıl çalışıyor. Gençlerimize güveniyoruz. Onların donanımlı bireyler olmaları için de tüm imkânlarımızla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kayseri’de kendilerini geliştirmeleri bizler için çok önemli. Bu fırsatları kaçırmasınlar. Bizler, gençlerimizin her zaman yanında ve destekçileri olacağız.”

Gençlere varsa taleplerini soran Başkan Büyükkılıç, kütüphanenin misafirlerine yeşeren kalem hediye ederek, derslerinde başarılar diledi.

15 BİN BASILI KİTAP, 22 BİN E-KİTAP, 3 BİN SESLİ KİTAP

Öğrencilere ve vatandaşlara hizmet veren Erkilet Kütüphanesi’nde 15 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap, 100 süreli yayın bulunuyor. 800 kişi kapasiteli Erkilet Kütüphanesi’nde, bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı, çocuklara yönelik masal odası, çocuk kütüphanesi bölümü, kafeterya, gençlerimize yönelik grup çalışma odası ve ücretsiz internet hizmetleri de mevcut.

Yorumlar (0)
19
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Celta Vigo 11 11
14. Espanyol 11 10
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4