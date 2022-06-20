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Memduh Büyükkılıç'tan Erciyes zirvesi

GÜNDEM 20.06.2022, 13:22
Memduh Büyükkılıç'tan Erciyes zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kış sezonunu tamamlayan Türkiye’nin ve dünyanın en önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde 2022-2023 sezonu hazırlıkları ile ilgili kurmaylarıyla birlikte bir toplantı düzenledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hasdal, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve ilgili daire başkanlarının katıldığı toplantıda Erciyes Kayak Merkezi ile ilgili çalışmaları masaya yatırdı.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, uluslararası standartta güvenli bir merkez olan Erciyes Kayak Merkezi’nin 2022-2023 sezonuna hazırlıkları ile ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye böyle bir eseri kazandırdığı için teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Daha önceki yıllarda yapılan çalışmalara ilave olarak yatırımlar ve ihtiyaçlara cevap verecek çalışmalar ile Erciyes Kayak Merkezi’nin standardını daha da yükselten ve beklentilere cevap veren konuma gelme yönünde irade gösterdik. Her şeyden önce şehrimize böyle bir eseri kazandıran çok değerli bakanımız Mehmet Özhaseki’ye teşekkür ediyoruz. Hakikaten buradaki yapılan çalışmalar ile artık dünyada kendisinden söz ettiren yegâne kayak merkezi” dedi.

100 MİLYON EURO TİCARET HACMİ VE 2 MİLYON ZİYARETÇİ

2021-2022 kış sezonunda yaklaşık 100 milyon Euro’luk bir ticaret hacminin gerçekleştiğini vurgulayan Büyükkılıç, “Aynı zamanda Yüksek İrtifa Merkezi çalışmalarıyla da burada sadece kış turizmine yönelik değil, yaz ve diğer mevsimlerde de gerek bireysel gerekse grup sporlarıyla ilgili kampların yapılmasına fırsat verecek çalışmalar ile Erciyes’imizin anılması yönünde gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz sezon içerisinde yaklaşık 100 milyon Euro’luk bir ticaret hacminin oluştuğunu şehrimize ve ülkemize kazanım sağladığını, 2 milyon civarında ziyaretçinin Erciyes Kayak Merkezi’mizi ziyaret ettiğini tespit etmiş durumdayız” diye konuştu.

“KAYSERİ’MİZİN AMİRAL GEMİSİ”

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi ve çevresinde yapılan çalışmaları Kayseri’nin amiral gemisi olarak nitelendirerek, “Daha önce hatırlanacağı üzere Rusya, Ukrayna, Çekya, Belarus, Polonya gibi ülkelerden charter seferleriyle turistlerimiz gelmekteydi. Standart olarak gerçekten çok üst düzey olmasından kaynaklı olarak da diğer ülkelerden de şehrimize kayak amaçlı ya da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nden yararlanmak isteyen, kamp yapmak isteyen takımlarla ilgili çalışmalar hızla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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