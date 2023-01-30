Memduh Büyükkılıç'tan Erciyes çıkarması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ülke genelinde uzun süredir beklenen kar yağışının yurdun birçok bölgesinde yeniden yüzünü göstermesiyle Türkiye'nin incisi Erciyes Dağı da beyaza büründü. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeniden yoğun şekilde kar yağışı almaya başlayan Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından işletilen Erciyes Kayak Merkezi’nde Pazar gününün tadını çıkaran Kayserililer ve şehir dışından kayak yapmaya gelen vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla yakından ilgilenerek, sohbet etti.

Erciyes’in yeniden gelen kar yağışıyla beraber güzelliğine güzellik kattığını ifade eden Büyükkılıç, “Erciyes Dağı’mızı ziyaret ederek pazar gününün tadını çıkaran hemşehrilerimiz, yavrularımız ve şehir dışından gelen misafirlerimizle birlikte keyif dolu bir sohbet gerçekleştirdik. Türkiye’nin turizmde amiral gemisi olan gururumuz Erciyes Kayak Merkezi’miz yine dolup taşıyor. İnşallah bu yıl yeni bir ziyaretçi rekoruna imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nde sohbet ettiği şehir dışından gelen vatandaşlara merkez hakkında teknik bilgiler aktararak, merkezin sahip olduğu donanımları anlattı.

ERCİYES’E GEL

Büyükkılıç, büyük beğeni toplayan ve kayak merkezleri arasında ilke imza atarak klip çeken Erciyes A.Ş.’nin ‘Erciyes’e Gel’ şarkısına da atıfta bulunarak, kayak tutkunlarına ‘Erciyes’e Gel’ çağrısında bulundu.

Dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde yeniden başlayan kar yağışı ile birlikte adeta tatil yeniden başladı. Merkeze yerli ve yabancı turistlerin ilgisi yoğun olurken, şehir dışından gelen vatandaşlar Erciyes Kayak Merkezi’ne hayranlıklarını dile getirdi ve Büyükkılıç’a ilgi alakası için teşekkür ettiler.