Memduh Büyükkılıç'tan engelliler için farkındalık yürüyüşü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ve önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte Altınokta Körler Derneği Kayseri Şubesi’nin 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği farkındalık yürüyüşünde göz bandı takarak görme engellilere eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, “Görme engelli dostlarımızla hep birlikte bir farkındalık yapmak amacıyla böyle bir çalışmaya katıldık” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan farkındalık yürüyüşüne Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dernek yöneticileri, üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, Bartın’daki maden ocağı kazasından dolayı hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, yaralılara acil şifalar temenni etti. Büyükkılıç, ‘Görme engelli dostlarımızla hep birlikte bir farkındalık yapmak amacıyla böyle bir çalışmaya katıldık’ diyerek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde sanatçı Orhan Hakalmaz’ın konser vereceğinin müjdesini de verdi. Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Burada görme engelli dostlarımızla hep birlikte bir farkındalık yapmak amacıyla böyle bir çalışmaya katıldık. Her şeyden önce böyle bir çalışmayı bizlere hatırlatıp, eksiklerimizi görme imkanı sağladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Ben Bartın’daki maden ocağı kazasından dolayı hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Burada eksiklerimizi görüp telafi etme yönünde engelli canlarımıza gereken çalışmamızı yapacağımızı ifade ediyorum. Yine aynı şekilde 3 Aralık Engelliler Günü’nde bir farkındalık oluşturmak ve sadece engelli dostlarımıza bir etkinlik yapmak amacıyla sanatçı Orhan Hakalmaz’ı getireceğimizi ve burada onların da bizden isteklerine cevap vermiş olacağımızı da ifade etmek istiyorum. Yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun diyorum.”

Engelli vatandaşların hayatlarını daha da kolaylaştırmak amacıyla daha duyarlı olunması gerektiğini ifade eden Vali Gökmen Çiçek ise, “Bugün hep beraber Altı Nokta Körler Derneği yönetiminin öncülüğünde hem bir farkındalık oluşturmak hem de onların yaşadıkları zorluklara dikkat çekebilmek, biz idarecilerin de yolda yürürken onların yaşadığı duyguları hissederek, hayatlarını nasıl kolaylaştırabiliriz diye tekrardan istişarelerde bulunmak vesilesi ile bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Yolda gelirken özellikle belediyelerimizin yollara yaptıkları sarı şeritlerin görme engellilerimiz için ne anlama geldiğini bir kere daha anlamış olduk. Ancak bu sadece vali olarak benim ya da idarecilerimizin görevi olmanın yanı sıra tüm halkımızın bu konuda duyarlı olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.