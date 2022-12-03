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Memduh Büyükkılıç'tan engelleri ortadan kaldıran hizmet

GÜNDEM 03.12.2022, 08:30
Memduh Büyükkılıç'tan engelleri ortadan kaldıran hizmet

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız ve önceki dönem Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile birlikte Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezlerinden birisi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi olan ve tüm engelleri ortadan kaldıran Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ni gezdi.  

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ziyaret gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, burada eğitim gören özel vatandaşların özel günlerini kutladı.

Başkan Büyükkılıç’a, ziyaret esnasında önceki dönemlerden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, önceki dönem Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fatih Üzüm de eşlik etti.

Eğitim odalarını gezen Başkan Büyükkılıç ile beraberindeki heyet, çocuklarla yakından ilgilenip, durumları hakkında eğitmenlerden bilgi aldı. 

“100 ÖĞRENCİ İLE BAŞLADIK VE 300 ÖĞRENCİYE ULAŞTIK”

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, merkezin açılalı 1 sene olduğunu, 100 öğrenci ile başladıklarını ve 300 öğrenciye ulaştıklarını belirterek, “Yavrularımızla, öğretmenlerimiz birebir ilgileniyor. Onların gelişimini sağlamak, engellerini kaldırma yönünde yardımcı olmak, öz güven oluşturmak suretiyle katkı sağlıyor. Velilerimizin memnuniyeti had safhada. Bir merhamet duygusunun sele dönüştüğü ve merhametle ilgilenen değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum, yavrularımıza da sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesinin en önemli merkezlerinden birisi olsa gerektir. İnsana verilen değeri, bir görev anlayışı içerisinde yapmamızın daha doğru olacağına inanıyorum” diye konuştu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü hatırlatan Büyükkılıç, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü diyelim ama biz engeli kaldırıp, engelsiz bir yaşam standardı oluşturma yönünde hep kendimizi motive ettiğimiz için Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak burası büyük ve önemli bir merkez, yanında iki ayrı diğer merkezimiz söz konusudur” dedi.

“SÜRPRİZ ÇALIŞMALAR VAR”

Büyükkılıç, Dünya Engelliler Günü’nde çeşitli etkinlikler yapılacağını vurgulayarak, “Yarın da sürpriz çalışmalar var, saat 11’de vatandaşlarımızı buraya ziyarete bekliyoruz. Ayrıca akşamında Engelsiz Yaşam Merkezimiz ile birlikte organize ettiğimiz engelli dostlarımızın istekleri üzerine Orhan Hakalmaz’ın katılacağı Erciyes Kültür Merkezi’nde konserimiz söz konusudur. Oraya da vatandaşlarımızı bekliyoruz. Toplumun her kesimini bağrına basan, kucaklayan ve dayanışan bir anlayışı, Kayseri’mizin hayırseverler anlayışı içerisinde bu çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, hayırsever Özderici ailesine teşekkür ederek, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu merkezinde büyük desteğini esirgemeyen hayırsever Ali Rıza Özderici büyüğümüze ve kıymetli eşi Besime Özderici hanımefendiye ayrıca teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Önceki dönemlerden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da “Öncelikle değerli Memduh Büyükkılıç Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum bu engelsiz yaşam merkezinde, buranın açılışında Sayın Özderici’nin de katkıları ile beraber kuruldu, kendisinden de Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz” dedi. 

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK BİR MERKEZ

Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Türkiye’ye örnek olacak bir merkez haline geldiğini söyleyen Yıldız konuşmasında şunlara yer verdi:

“Kayseri’de böyle bir binanın işlevsel olarak kullanılması ve fonksiyonel olarak da yapılması son derece manidar ve Türkiye’ye örnek olacak duruma gelmiş durumda. Hocalarımızla konuştuğumuzda, 3 kişi ile başlayıp şu anda 300 kişiyi eğittikleri ve kapasitelerinin yaklaşık 450’ye yakın olduğunu bildirdiler. Özellikle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde şunu söylemek isterim. Hepimizin potansiyel bir engelli olma ihtimali yaşadığımız hayat içerisinde var. Bunu içselleştiren, kalben bunu hisseden bir yapıyla beraber yanlarında olabilmemiz lazım. Görmeyenin gözü, işitmeyenin kulağı olabilmemiz lazım. Bunu buradaki personelimizde, özellikle hoca hanımın ve diğer ekibinde bunu bizatihi gördüm.” 

Yıldız, konuşmasının sonunda “Hani deriz ya hastaneler için ‘Allah lazım etmesin ama yokluğunu vermesin’ diye. Bu tam öyle bir tesis olmuş” diyerek engelsiz yaşam merkezindeki gösterilen özene vurgu yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı önceki dönem Bakan Yardımcılarından Mustafa Aksu ise Başkan Büyükkılıç’ı ve ekibini tebrik ederek, teşekkür etti. 

Kayseri’ye yakışır özel bir hastane ve özel bir tedavi alanı yapıldığını ifade eden Aksu, “Kardeşlerimiz engelli olmayı kendileri tercih etmediler. Bizler de aynı pozisyonda olabilirdik. Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, Sayın Bakanım ve Başkanımla beraber ziyaretteyiz. Değerli başkanım ve ekibini gerçekten tebrik ederim, teşekkür ederim. Kayseri’ye yakışır özel bir hastane ve özel bir tedavi alanı yapılmış. Her şey a’dan z’ye birinci sınıf. Ben Ankara’da da ve İstanbul’da özellikle bu tür merkezleri çok ziyaret ettim ve çeşitli katkı ve çalışmalarımız olmuştu. Buradaki standardın bu noktada olmasından duyduğum memnuniyeti de özellikle ifade etmek isterim. Emeği geçen hocalarımız ve tüm arkadaşlarımızı gerçekten tebrik ederim, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, engelli vatandaşların verdiği mini konseri de ilgiyle izledi.

Türkiye’nin en kapsamlı merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 53 personel ve yaklaşık 300 öğrenci ile birbirinden önemli hizmetler yapılıyor.

 

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