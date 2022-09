Memduh Büyükkılıç'tan Doğu Türkistanlı çocuklara moral

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen sünnet törenine katılarak, Doğu Türkistanlı çocukların heyecanına ortak oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği'nde düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kocasinan Belediyesi eski başkanlarından Bekir Yıldız, Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, sünnet olan Doğu Türkistanlı çocuklar ve aileleri katıldı.

Dernek binasında gerçekleşen, Doğu Türkistan’dan gelen ve kentte ikamet eden çocukların geleneksel sünnet merasimi Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Bir bayram havasında bu yavrularımızın sünnet organizasyonunda bulunmaktan keyif alıyor, memnuniyet duyuyoruz. Biz bu yavrularımızın, bir doktor amcaları olarak, anlından öpüyor, sünnet olanlara acil şifalar diliyor, sağlıklı bir ömür sürmelerini temenni ediyoruz” dedi.

“YAN YANA, CAN CANA, KAN KANA”

Büyükkılıç, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile her türlü talebe samimi şekilde cevap verdiklerini vurgulayarak, “Elbette bir et tırnak gibiyiz, bunun farkındayız. Bu gök bayrakla ay yıldızlı bayrağımız nasıl da birbirine yakışmış. Yan yana, can cana, kan kana elhamdülillah, Allah ayırmasın. Bu anlayış içerisinde Kayseri’mizde başımızın tacı olan siz kardeşlerimizin her türlü talebine samimi bir şekilde sahip çıkmak bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü bizim felsefemiz insanı yaşat ki devlet yaşasın. Kimseyi ayrıştırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, kimsesizin kimsesi olma anlayışı içerisinde 16 ilçe belediye başkanı el ele, abileri olarak da biz başlarında, değerli bakanlarımızla, milletvekillerimizle hep beraber yol alıyoruz, hep beraber çalışıyoruz” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde başta gençler ve çocuklar olmak üzere birçok alanda destek müjdelerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Çok şükür Kayseri’miz iyi bir noktada. Yaptığımız çalışmalar herkesin takdir edeceği, hatta imreneceği çalışmalar. Birkaçını sıralayacak olursak, sosyal tesislerimizden, spor tesislerimizden gençlerimiz yüzde 25 indirimli faydalanacak. Üniversite de okuyan, kirada oturan yavrularımızın su paralarının yarısı Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden. Diyoruz ki ihtiyacı olan canlarımıza süt desteği Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden. Diyoruz ki 10 bin üniversite öğrencisine eğitim yardımı inşallah yine Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden. Şu söylediğim son cümle 40 milyon TL. Elhamdülillah, imkânımız da var, ekibimiz de var. Mevla’m bereketlendiriyor. Kayseri’mizin yeri bir başka. Çünkü bu coğrafya mağdur, mazlum herkesin sığındığı bir coğrafyadır.”

“GENÇ DOSTU BİR ŞEHİR, ÖĞRENCİ DOSTU BİR ŞEHİR”

Büyükkılıç, Kayseri’nin hayırseverler şehri olduğunu belirterek, “Yavrularımızı, ailelerini tebrik ediyor, üzerimize ne düşürse ‘biz varız’ diyoruz. Mevla’m mahcup etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden genç dostu bir şehir, öğrenci dostu bir şehir olarak ödül almış bir Belediye Başkanı olarak, Mevla’m bizi sizlere layık kılsın. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında el ele, gönül gönüle hep beraber daha nice yıllara diyerek, böyle bir organizasyondan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk de, muhacir Doğu Türkistanlılar olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ederek, birlik, beraberlik mesajı verdi.

Kocasinan Belediyesi eski başkanlarından Bekir Yıldız ise sünnet merasiminin hayırlara vesile olmasını diledi. Törende, bir süre konser veren Mehteran takımı, davetlilere ve sünnet olan çocuklara coşkulu anlar yaşattı.

Davetliler, sünnet töreninde Doğu Türkistan’ın yöresel yemeklerinden de tadarken, törende 60 Doğu Türkistanlı çocuk dualarla sünnet oldu.

Tören sonunda, Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.