Son Dakika

Memduh Büyükkılıç'tan Develi çıkarması

GÜNDEM 10.01.2023, 07:15
Memduh Büyükkılıç'tan Develi çıkarması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.  Ziyarette Başkan Büyükkılıç'ı, Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Arslan, yönetim kurulu ve dernek üyeleri karşıladı. 

Başkan Büyükkılıç, dernek ziyaretinde ‘Kayseri’miz, Develi’miz. Bizim yerli ve milli anlayışımızın adeta sembolü olan önemli limanlar’ diyerek, şöyle konuştu: 

“Bizleri davet ettikleri için sağ olsunlar. Var olsunlar diyorum. Kayseri’miz, Develi’miz. Bizim yerli ve milli anlayışımızın adeta sembolü olan önemli limanlar. Güvenli mekânlar. O açıdan Kurtuluş Savaşı mücadelesinde malumunuz Fransızların geldiği ifade edilir. Develi kardeşlerimizin mücadelesi olmasaydı ‘Develi düşerse, Kayseri düşer. Kayseri düşerse Türkiye düşer’ şeklindeki bir yaklaşımla ifade edildiğini biliyoruz. O açıdan bu yerli ve milli anlayışın sahibi olan şehadet duygusuyla her zaman ay yıldızlı Türk Bayrağı’nın devletinin ve inancını yanında yer alan Develi hemşehrilerimizle biz gurur duyuyoruz. Mevla’m bu güzel kardeşlerimizin inşallah sağlıklı huzurlu hem ailelerine, ülkemize, şehrimize değişik konumlarda hayırlı hizmetler yapması için dua ve temennide bulunuyorum.” 

“HEMŞEHRİLERİME LAYIK OLMA YÖNÜNDE ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Başkan Büyükkılıç,  gece gündüz demeden kentte yapılan çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların devam edeceğini kaydetti. Büyükkılıç, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet ettiklerini belirterek, “Önce insan kaygısıyla gece demeden, gündüz demeden bizi seven, seçen ve güvenen hem dostlarımıza, hem de hemşehrilerimize layık olmaya çalışıyoruz. Kayseri’miz Allah’a şükür 30 büyükşehir belediyesi içerisinde yaptığı yatırımlarla 1’inci sıraya oturmuş, üç seneden fazla kredi almadan Büyükşehir Belediye’mizi her yönüyle en güzel hizmetlerle buluşturmuş. Adeta Türkiye’de kendisinden söz ettiren bir konuma getirmiş bir şehre hizmet veriyoruz. Mevla’m ayrı hizmetlere vesile kılsın diyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, altyapıdan sosyal-kültürel ve sportif amaçlı hizmetlere, ulaşımdan park bahçe hizmetlerine kadar insanların yaşamını ilgilendiren her türlü hizmetleri sürdürdüklerinin altını çizerek, “Her şeyi dört dörtlük yaptığımızı iddia etmiyoruz ama Allah’ın izniyle en güzelini yapma yönünde gayret gösteriyoruz” dedi.

BÜYÜKKILIÇ, “TAŞRAYI ÇOK DAHA ÖN PLANA ÇIKARACAK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Şehrin hem merkezinde, hem de kırsal kesimde çalışmalar yaptıklarını ifaden Başkan Büyükkılıç, kendi kendine yeten bir anlayış içerisinde olmanın ne kadar önemli olduğunu dile getirerek, “Bu dönemde merkezimizde yaptığımız hizmetler çok önemli ama taşrayı çok daha ön plana çıkaracak gayretlerimizi kamuoyu da bilmektedir. Amacımız gereksiz yere merkeze taşınmaması. İnsanların eğitim alanı, insanların sağlık alanı, insanların ekonomik sosyal refahları ile buluşmasını sağlama sureti ile üreten olmasını aruz ediyoruz. Tarım ve hayvancılığa verdiğimiz destek ile adeta dillere destan çalışmalar yaptık. Bugün hangi ilçeye, hangi mahalleye, semte gitseniz, vatandaşlarımızla oradaki kardeşlerimizi her biriyle memnuniyetten bahsediyor. Biz kültürüyle ben demeden kendimizi ön plana çıkartmadan bu çalışmaları yapıyoruz. Mevla’m mahcup etmesin. İnşallah daha güzel hizmetler yapmayı nasip etsin” şeklinde konuştu. 

ARSLAN, “HER ZAMAN DESTEK OLDUNUZ, YANIMIZDA OLDUNUZ”

Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Arslan ise,  "Derneğimiz kurulduğundan beri ne zaman kapınızı çalsak bizi hiç geri çevirmediniz. Her zaman destek oldunuz, yanımızda oldunuz” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 17 39
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 17 34
4. Adana Demirspor 17 30
5. Beşiktaş 16 29
6. Trabzonspor 17 29
7. Konyaspor 17 27
8. Alanyaspor 18 24
9. Kayserispor 17 23
10. Karagümrük 17 20
11. Gaziantep FK 17 19
12. Ankaragücü 17 19
13. Giresunspor 17 19
14. Kasımpaşa 17 18
15. Antalyaspor 16 17
16. Hatayspor 17 17
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 17 14
19. İstanbulspor 17 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 17 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 16 32
4. Real Betis 16 28
5. Atletico Madrid 16 27
6. Villarreal 16 27
7. Athletic Bilbao 16 26
8. Osasuna 16 24
9. Rayo Vallecano 16 23
10. Mallorca 16 22
11. Valencia 16 19
12. Girona 16 18
13. Getafe 16 17
14. Almeria 16 17
15. Real Valladolid 16 17
16. Celta Vigo 16 16
17. Sevilla 16 15
18. Cadiz 16 15
19. Espanyol 16 14
20. Elche 16 4