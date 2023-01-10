Memduh Büyükkılıç'tan Develi çıkarması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette Başkan Büyükkılıç'ı, Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Arslan, yönetim kurulu ve dernek üyeleri karşıladı.

Başkan Büyükkılıç, dernek ziyaretinde ‘Kayseri’miz, Develi’miz. Bizim yerli ve milli anlayışımızın adeta sembolü olan önemli limanlar’ diyerek, şöyle konuştu:

“Bizleri davet ettikleri için sağ olsunlar. Var olsunlar diyorum. Kayseri’miz, Develi’miz. Bizim yerli ve milli anlayışımızın adeta sembolü olan önemli limanlar. Güvenli mekânlar. O açıdan Kurtuluş Savaşı mücadelesinde malumunuz Fransızların geldiği ifade edilir. Develi kardeşlerimizin mücadelesi olmasaydı ‘Develi düşerse, Kayseri düşer. Kayseri düşerse Türkiye düşer’ şeklindeki bir yaklaşımla ifade edildiğini biliyoruz. O açıdan bu yerli ve milli anlayışın sahibi olan şehadet duygusuyla her zaman ay yıldızlı Türk Bayrağı’nın devletinin ve inancını yanında yer alan Develi hemşehrilerimizle biz gurur duyuyoruz. Mevla’m bu güzel kardeşlerimizin inşallah sağlıklı huzurlu hem ailelerine, ülkemize, şehrimize değişik konumlarda hayırlı hizmetler yapması için dua ve temennide bulunuyorum.”

“HEMŞEHRİLERİME LAYIK OLMA YÖNÜNDE ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Başkan Büyükkılıç, gece gündüz demeden kentte yapılan çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların devam edeceğini kaydetti. Büyükkılıç, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet ettiklerini belirterek, “Önce insan kaygısıyla gece demeden, gündüz demeden bizi seven, seçen ve güvenen hem dostlarımıza, hem de hemşehrilerimize layık olmaya çalışıyoruz. Kayseri’miz Allah’a şükür 30 büyükşehir belediyesi içerisinde yaptığı yatırımlarla 1’inci sıraya oturmuş, üç seneden fazla kredi almadan Büyükşehir Belediye’mizi her yönüyle en güzel hizmetlerle buluşturmuş. Adeta Türkiye’de kendisinden söz ettiren bir konuma getirmiş bir şehre hizmet veriyoruz. Mevla’m ayrı hizmetlere vesile kılsın diyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, altyapıdan sosyal-kültürel ve sportif amaçlı hizmetlere, ulaşımdan park bahçe hizmetlerine kadar insanların yaşamını ilgilendiren her türlü hizmetleri sürdürdüklerinin altını çizerek, “Her şeyi dört dörtlük yaptığımızı iddia etmiyoruz ama Allah’ın izniyle en güzelini yapma yönünde gayret gösteriyoruz” dedi.

BÜYÜKKILIÇ, “TAŞRAYI ÇOK DAHA ÖN PLANA ÇIKARACAK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Şehrin hem merkezinde, hem de kırsal kesimde çalışmalar yaptıklarını ifaden Başkan Büyükkılıç, kendi kendine yeten bir anlayış içerisinde olmanın ne kadar önemli olduğunu dile getirerek, “Bu dönemde merkezimizde yaptığımız hizmetler çok önemli ama taşrayı çok daha ön plana çıkaracak gayretlerimizi kamuoyu da bilmektedir. Amacımız gereksiz yere merkeze taşınmaması. İnsanların eğitim alanı, insanların sağlık alanı, insanların ekonomik sosyal refahları ile buluşmasını sağlama sureti ile üreten olmasını aruz ediyoruz. Tarım ve hayvancılığa verdiğimiz destek ile adeta dillere destan çalışmalar yaptık. Bugün hangi ilçeye, hangi mahalleye, semte gitseniz, vatandaşlarımızla oradaki kardeşlerimizi her biriyle memnuniyetten bahsediyor. Biz kültürüyle ben demeden kendimizi ön plana çıkartmadan bu çalışmaları yapıyoruz. Mevla’m mahcup etmesin. İnşallah daha güzel hizmetler yapmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.

ARSLAN, “HER ZAMAN DESTEK OLDUNUZ, YANIMIZDA OLDUNUZ”

Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Arslan ise, "Derneğimiz kurulduğundan beri ne zaman kapınızı çalsak bizi hiç geri çevirmediniz. Her zaman destek oldunuz, yanımızda oldunuz” dedi.