Memduh Büyükkılıç'tan depremzedelere ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgelerinden kente gelen depremzedelerin kaldığı Melikgazi Kız Yurdu’nu ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı kentlerden gelen depremzedelere kucak açarak, onları misafir ediyor.

Afetzedeler, Kayseri’de birçok yurtta olduğu gibi bin 914 kapasiteli Melikgazi KYK Kız Öğrenci Yurdu’na da yerleştirildi.

Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Kız Yurdu’nu ziyaret ederek, burada depremzede vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Yurtta kalan depremden etkilenen çocuklarla da yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yetkililerden de çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

“HER DAİM YANLARINDA OLDUĞUMUZU İLETTİK”

Depremzedelere herhangi bir istek ve taleplerinin olup olmadığını soran, her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Şehrimizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızın kaldığı Melikgazi Kız Yurdu’nu ziyaret ederek, buradaki kardeşlerimize yalnız olmadıklarını ve her daim yanlarında olduğumuzu ilettik” diye konuştu.

Bugünlerin dayanışma, birlik ve beraberlik günleri olduğuna vurgu yapan Büyükkılıç, “Dayanışma vakti. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yaraları sarıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi üstümüze ne düşüyorsa yapıyoruz ve inşallah yapmaya da devam edeceğiz. Bu kadim milletin güzel insanlarıyla hep birlikte bu zorlu süreci de aşacağız” ifadelerini kullandı.