Memduh Büyükkılıç'tan Deprem Lojistik Merkezi’ne ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bölgenin en büyük Deprem Lojistik Merkezi’nde yürütülen çalışmaları inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye’yi sarsan, merkez üssü Kahramanmaraş olan iki deprem sonrası tüm Türkiye seferber olurken, Kayseri’de de vatandaşlar ile kamu kurum ve kuruluşları el birliği ile yaraları sarmak üzere yardım seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Kentte ve deprem bölgesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 16 ilçe belediyesinin el ele vererek yaraları sarma çalışmalarını koordine eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan bölgenin en büyük Deprem Lojistik Merkezi’nde yürütülen çalışmaları inceledi.

İnceleme esnasında Başkan Büyükkılıç’a, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal ile Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş eşlik etti.

Depremzede vatandaşlar için gelen yardımların hazırlandığı, kentteki ve deprem bölgesindeki depremzede vatandaşlara ulaştırıldığı merkezde çalışmaları inceleyen Büyükkılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve yetkililerden bilgi aldı.

Hummalı şekilde yardımların hazırlanmasında çalışan gönüllüler Başkan Büyükkılıç’ı ‘hoş geldiniz’ diyerek karşıladı. Gönüllü vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, kolaylıklar dileyerek özellikle çocuk gönüllülerle de yakından ilgilendi.

İncelemeler sonrası merkezde açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayserililerin yara sarma yönündeki iyi niyeti ve yaklaşımının takdire şayan olduğunu dile getirerek, “Şu anda Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü’müzün bünyesindeki lojistik merkezindeyiz. Türkiye’mizde depremle ilişkilendirilen iki tane lojistik merkez var. Kayseri’miz hayırsever. Kayseri’mizdeki insanlarımızın gerçekten yara sarma yönündeki iyi niyeti ve yaklaşımı takdire şayan. O açıdan burada yapılan çalışmaları biz de takdirle anıyor ve üzerimize ne düşüyorsa yapma yönünde de gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

KYK YURTLARINDA 10 BİNİ AŞKIN VATANDAŞA HİZMET

Büyükkılıç, Kayseri’ye deprem bölgesinden gelen depremzedeleri sık sık ziyaret ettiğini ve onların memnuniyetinin çok önemli olduğunu ifade ederek, “Buradan yapılan çalışmalar ile KYK’mızın bünyesinde bulunan yaklaşık 10 binin üzerinde yurtlarımızda kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunların kaydı, tespiti söz konusu. Çok güzel yazılımla da bu çalışma yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Gençlik Spor Bakanımızın bu yaklaşımı takdire şayan. Ekibini de başta genel müdürümüz ve burada çalışan il müdürümüz olmak üzere her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İŞTE KAYSERİ’MİZE YAKIŞIR BİR TABLO”

Depremzedelere barınma imkânı sunulan yurtları da ziyaret ettiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Yurtlarımızda bu kadar dua kaynağı başka türlü olamazdı. Memnuniyet yüzde yüz. Hepsi dua ediyor, takdir ediyor. İşte Kayseri’mize yakışır bir tablo” dedi.

“KAYSERİ’MİZ BAĞRINI AÇIYOR, EVİNİ AÇIYOR, GÖNLÜNÜ AÇIYOR, YURDUNU AÇIYOR”

Büyükkılıç, Kayseri’nin depremzede vatandaşlara evini ve gönlünü açtığını vurgulayarak “Malum Kayseri’miz hemen yanı başında Kahramanmaraş’ımızın. Kayseri’mize gelen misafirlerimizin listesi vardı, AFAD’dan aldığım, tam 28 bin kişi. Baktığımda 10 ilin hepsinden gelen var. Her birini bağrımıza basıyoruz. Kayseri’miz bağrını açıyor, evini açıyor, gönlünü açıyor, yurdunu açıyor. Kısacası hiçbir kardeşimizi mağdur etmeden onların gönlünde yer etmeye, dualarını almaya özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Depremin ardından yaraları sarma yönünde birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı veren Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Bugün birlik, beraberlik günü, bugün dayanışma günü, yara sarma günü. Bugün kucaklama günü, koşturma günü. Bizler de yerel yönetimler olarak 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle dayanışma içerisinde, AFAD’ımızla iş birliği ve koordinasyon içerisinde 10 ilimizin hepsine desteklerimizi sürdürüyoruz. Devamlı oralardayız. Askerimizi, sivilimizi, AFAD’ımızı, Kızılay’ımızı, yerel yönetimlerimizi, devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarını, bakanlarımızı, valilerimizi adeta seferber olarak orada görmekten, elbette ki sorumluluk anlayışı içerisinde bizler de üzerimize düşeni yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. İnşallah durmak yok, koşturmaya devam, durmak yok, yara sarmaya devam. Anında gelen telefonlarla ne isteniyorsa onları temin etme yolunda da gayret gösteriyoruz.”

Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini yineleyen Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy’a ve ekibine teşekkür ederek, “Burada ilk günden beri genel müdürümüz, Kayseri’mizde misafirimiz. Ekibine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Büyük geçmiş olsun diyoruz. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun diyoruz. Gün, birlik, beraberlik olma, dayanışma, yaraları sarma günü. Kayseri’mizin insanlarından Cenab-ı Allah razı olsun” ifadelerinde bulundu.

Merkeze gelen depremzede vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Büyükkılıç, özellikle çocuklarla yakından ilgilenerek ihtiyaçlarını sordu.