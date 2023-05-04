Memduh Büyükkılıç'tan dayanışma mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi’nin (AYKOME) Toplantısı’na başkanlık etti. Büyükkılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, “Dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen bir şehirden söz ediyoruz” ifadesinde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen 2023 Yılı 1’inci Aykome Genel Kurul Toplantısı’na Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, daire başkanları ve belediye personeli katıldı.

“ÇALIŞMALARIMIZI HEP BERABER SÜRDÜRÜYORUZ”

AYKOME Toplantısı’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dayanışma içerisinde, şehre güzellik katma, ilçeleri geliştirme, insanların hizmet kalitesini yükseltip, konforunu arttırmak gayesinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, “Dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen bir şehirden söz ediyoruz kurum ve kuruluşları ile teşkilatlarımızla, bakanlarımıza, milletvekillerimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu çalışmalarımızı hep beraber sürdürüyoruz” diye konuştu.

“YERLİ MİLLİ ANLAYIŞ BİZİM BAŞIMIZIN TACI”

Toplantıdaki konuşmasında yerli milli anlayışın baş tacı olduğuna da değinen Başkan Büyükkılıç, gerçekleştirdikleri hizmetler hakkında da bilgiler paylaştı. Büyükkılıç ayrıca birlik ve beraberlik mesajı vererek “Memleketimizi sevelim” vurgusu yaptı.