Memduh Büyükkılıç'tan çifte açılış

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Hamidiye Hicaz Demiryolu Fotoğraf Sergisi ve Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri Bölge Başkanlığı’nın açılış törenlerine katıldı. Başkan Büyükkılıç, Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri Şubesi’nin açılış töreninde ‘Hak iş seninle gurur duyuyor’ tezahüratlarıyla karşılandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Hamidiye Hicaz Demiryolu Fotoğraf Sergisi’nin açılış törenine katıldı.

Hunat Hatun Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen sergi açılış törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, Yazar Vedat Önal ve Yazarlar Birliği üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Sergi açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hicaz Demiryolu’nun öneminin asla göz ardı edilemeyeceğini belirterek, “Önemli bir konu, önemli bir alan, inşallah sergide de göreceğimiz gibi bu demiryolunun öneminin asla göz ardı edilemeyeceğini hepimiz bilmekteyiz. Cennet mekân Abdülhamid Han Hazretleri’nin yaklaşık 33 yıl yapmış olduğu hizmet, Osmanlı’nın adeta son dönemdeki sarsıntılı dönemini idare etmiş olması fevkalade önemli bir çalışma” dedi.

Konuşmasında birlik beraberlik mesajları veren Başkan Büyükkılıç, “Biz Osmanlı’yız, biz Cumhuriyet’iz, biz Selçuklu’yuz, biz ecdadımızı göz ardı etmeyiz. Biz günümüzü de geleceğe taşımak içinde, önümüzde olan süreci en iyi şekilde yönetip, elimizden geleni de esirgememeliyiz. Mevla’m birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. ‘Tefrika girmeden bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez’ diyor Akif’imiz” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, birliği, beraberliği sağlayacak en önemli faktörlerden birisinin de yol olduğunu ifade ederek, “İşte demiryolunun stratejik önemi o zamanlarda fark edilmiş. İpek yolu güzergâhında olan bir ülke olduğumuzun farkındayız. İnşallah Çin Seddi’ne kadar da bu süreci devam ettirecek çalışmalar yapma yönünde Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretlerini hep beraber görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak el ele, gönül gönüle birlikte daha fazla projeler üretmeleri gerektiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Böyle önemli ve anlamlı bir çalışmayı hayata geçiren Vedat Önal kardeşimize özellikle teşekkür ediyorum. Yazarlar Birliğimizin kıymetli üyelerinin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak el ele, gönül gönüle birlikte daha fazla projeler üretmemiz gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Üzerimize ne düşüyorsa yapma yönünde gayret göstermeliyiz” diye konuştu.

Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu ise Hicaz Demiryolu hakkında bilgiler aktardı.

Yazar Vedat Önal da 2016-2021 yılları arasında Medine ve Tebük’de görev yaptığını aktararak, böylesine bir hazineyle geri döneceğini hiç tahmin etmediğini söyledi. Önal, Hamidiye Hicaz Demiryolu hattında objektifine yansıyan karelerle ilgili de bir sunum gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından Hamidiye Hicaz Demiryolu Fotoğraf Sergisi açılışı dualarla gerçekleştirildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Büyükkılıç, ziyaretçilerle birlikte sergiyi gezerek, bilgi aldı.

BÜYÜKKILIÇ, ÖZ TAŞIMA İŞ SENDİKASI KAYSERİ BÖLGE BAŞKANLIĞI’NIN AÇILIŞINI YAPTI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay ile birlikte Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri Bölge Başkanlığı’nın açılış törenine de katıldı.

Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri Bölge Başkanlığı’nın açılış törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ayşe Ak, sendika temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, açılış töreninde ‘Hak iş seninle gurur duyuyor’ tezahüratlarıyla karşılandı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Hak İş ailemiz bizim gururumuz. Emeğin kıymetini bilen işverenlerle, emeğin kıymetinin bilinmesini samimi olarak uygulayan bir anlayış. Kenetleneceğiz, dayanışacağız. Seçildiğimiz yerleri hizmet yeri olarak görüyoruz. Ömrümüz bu şehre hizmetle geçti, Kayserimiz bunu fazlasıyla hak ediyor. Kayseri büyükşehirlerin konforunu taşıyan, sıkıntısını en az yaşatan bir şehrimiz. Bu şehrin manevi mimarlarıyla, bu şehri ihya etmeye çalışan insanlarıyla, hayırseverleriyle inşallah bu şehre layık olanlardan oluruz” dedi.

Yeni yapılan tramvay hatlarını bitirme aşamasında olduklarını da hatırlatan Büyükkılıç, “Bu hatlarımızla birlikte yine ana arterlerimizdeki yeni açılan yollarımızla da ulaşımı daha da rahatlatıyoruz. Bunu sadece merkezde yapmıyoruz. 16 ilçemizi bağrımıza basarak, el ele gönül gönüle vermek suretiyle taşrasıyla, merkeziyle insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle tüm kardeşlerimizi bağrımıza basıyoruz. Her zaman insanımızın elinden tutmaya gayret ettik” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında birlik beraberlik mesajları vererek, şunları söyledi:

“Ben bu büyük ve güzel aileyi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Mevla’m ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında Allah’a dayanan, Kuran’a sarılan, peygamberimize ümmet olmaya çalışan bir anlayış içerisinde devletine, vatanına, milletine sahip çıkma duygusu içerisinde birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın.”

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay da Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız burada, birçok toplu sözleşme imzaladığımızda sağ olsun belediye şirketlerinde çalışan arkadaşlarımızla ilgili alnının terini hak ettiği şekilde vermiştir. Kendisine teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz gecesini gündüzüne katıyor Kayseri İçin. Olması gereken, yapılması gereken ne varsa yapıyor. Biz de bu kadar çok çalışan bir başkanımızın çalışanları olarak elbette onun göğsünü daha çok kabartmak için üyelerimizle birlikte bu hizmet binasında hizmet etmeye devam edeceğiz. Başkanımızın her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı ve Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri Bölge Başkanlığı binasının açılışı gerçekleştirildi.

Büyükkılıç, açılışta çocuklara Yukatel Kayserispor forması hediye ederek, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Büyükkılıç, katılımcılarla birlikte ve Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri Bölge Başkanlığı binasını gezdi.