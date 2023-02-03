Memduh Büyükkılıç'tan bürokrasi turu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Sibel Livdumlu ve Milli Emlak Müdürü Mesut Oğuz ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yerel yönetim hizmetlerini kent genelinde etkin ve kaliteli bir şekilde vatandaşlara ulaştırma noktasında kamu kurum ve kuruluşları ile dayanışmaya önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Buket Ergin eşlik etti.

Ziyarette Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ve Milli Emlak Müdürü Mesut Oğuz ile araya gelen Başkan Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyesi olarak Kayserimize hizmet ederken yine bu şehre hizmet etme noktasında önemli katkıları olan kamu kurum ve kuruluşlarımızla irtibat halinde, dayanışma içerisinde olmaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzü ziyaret ederek, İl Müdürümüz Sibel Livdumlu ve Milli Emlak Müdürü Mesut Oğuz ile istişarelerde bulunduk” diye konuştu.

İl Müdürümüz Sibel Livdumlu’ya misafirperverlikleri için teşekkür eden Büyükkılıç, Livdumlu ve Oğuz’a çalışmalarında başarılar diledi. Livdumlu ve Oğuz da Başkan Büyükkılıç’a kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan iş birliği ve dayanışması için teşekkür etti.