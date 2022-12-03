Son Dakika

Memduh Büyükkılıç'tan Bünyan çıkarması

GÜNDEM 03.12.2022, 11:30
Memduh Büyükkılıç'tan Bünyan çıkarması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Bünyan ziyareti kapsamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan mini terminal, pazaryeri ve asfalt çalışmalarını denetledi, kadın kooperatifini ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarla da buluştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri’deki yerel yönetim hizmetlerini sadece kent merkezi ile sınırlı tutmayan ve hiçbir ilçeyi ayrıştırmadan hizmet götüren Başkan Büyükkılıç, sık sık ziyaret ettiği ilçeler içerisinde bu kez Bünyan’a ziyarette bulundu. Bünyan’da gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen ve esnaf ile vatandaşla kucaklaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a 15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal Yiğit’in yanı sıra Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve daire başkanları eşlik etti. 

BÜYÜKKILIÇ, BÜNYAN’IN ÜNLÜ GİLABURUSUNUN SUYUNU İÇEREK ESNAFI ZİYARET ETTİ

Bünyan Çağlayan Kadın Kooperatifi üyeleri tarafından gilaburu suyu ikram edilen Büyükkılıç, kooperatifi de ziyaret ederek, üyeler ile sohbet etti, kooperatif çalışmaları hakkında bilgiler aldı ve üretimi gerçekleştirilen gilaburu reçeli, turşu gibi ürünleri de inceledi. Bünyan’da fırıncı esnafını da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, esnaf ile sohbet ederek hayırlı bereketli işler temennisinde bulundu. 

ASFALT ÇALIŞMASINI İNCELEDİ

Kayseri’nin el dokuma halısı, gilaburusu ve eşsiz doğası ile ünlü ilçesi Bünyan’ın Sümer Mahallesi’nde yapımı süren ve halkın büyük memnuniyet duyduğu asfalt çalışmalarını da inceleyen Büyükkılıç, asfaltla kaplanan konforlu yolların hayırlı olmasını diledi. Başkan Büyükkılıç ayrıca mahallede dalından gilaburu da topladı. 

Bünyan’da yapımı tamamlanan 100 pazarcı esnafı kapasiteli kapalı pazar yerine de uğrayan Büyükkılıç, “Kayseri’mizin güzel ilçesi, gilaburusu, halısı ile bilinen Bünyan’a hizmetlerimiz de ziyaretlerimiz de sürüyor. Burada ortalama 100 pazarcı esnafımızın satış yapabileceği kapasitede bir pazaryerini hizmete açmaya başlıyoruz. Mini terminalimiz de hizmete hazır. Bünyan’ımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu. 

Başkan Büyükkılıç, ilçe ziyareti kapsamında Bünyan Belediyesi’ni de ziyaret ederek, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’dan ilçe belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi aldı, belediye personeli ile bir araya geldi. 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Bodrumspor 15 25
5. Keçiörengücü 14 25
6. Boluspor 14 25
7. Samsunspor 14 24
8. Manisa FK 14 23
9. Bandırmaspor 15 22
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4