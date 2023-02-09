Son Dakika

Memduh Büyükkılıç'tan 'birlik' mesajı

GÜNDEM 09.02.2023, 18:15
Memduh Büyükkılıç'tan 'birlik' mesajı

Deprem merkezini inceleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, milletin kenetlenmiş durumda olduğunu belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından tüm Türkiye tek yürek depremin yaralarını sarma çalışmalarını yürütürken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkânlarını depremzedeler için seferber eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesine giderek enkaz çalışmalarını takip etti ve koordinasyon toplantılarına katıldı.

Deprem bölgesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerini de koordine eden Başkan Büyükkılıç, bölgedeki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Büyükkılıç, herkesin görev başında olduğunu ifade ederek, “Burada AFAD’ın kontrolünde, başında değerli Aksaray valimiz Hamza bey var. Onun koordinasyonu ve başkanlığında burada belediye başkanlarımız var, milletvekillerimiz var, herkes burada, ilgili ilçenin belediye başkanı ve kaymakamı burada. Herkes bir görevin başında. Ekipler harıl harıl varsa yapılabilecek her konuda gerekli ihtimamı göstererek fedakârca çalışmalar yapıyorlar. Onun dışında ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını karşılama yönünde, altyapı hizmetleri ile ilgili yapılacak çalışmalar yönünde her türlü gayreti gösteriyor. Yani burada bir bakıma sorumlu davranmanın en güzel örnekleri sergileniyor” diye konuştu.

“MİLLET, KENETLENMİŞ DURUMDA”

Milletin kenetlenmiş bir durumda olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Milletin fedakârlıkları görülüyor, hayır kuruluşlarımızın, ilgili resmi kuruluşlarımızın, belediyelerimizin desteklerini hep beraber görüyor ve gözlemliyoruz. Millet kenetlenmiş durumda” dedi.

“BU DÖNEM BİRLİK OLMA DÖNEMİ, YARA SARMA DÖNEMİ, AZ KONUŞUP ÇOK İŞ YAPMA DÖNEMİ”

Büyükkılıç, dezenformasyon nitelikli değerlendirme ve açıklamalara da tepki göstererek, “Bu dönem birlik olma dönemi, bu dönem yara sarma dönemi, bu dönem az konuşup, çok iş yapma dönemi. Hepimizin bu fedakârca çalışmaları yapması gerekir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Kayseri olarak biz her türlü maddi, manevi vatandaşlarımızın yanındayız. Hastanelerimizle, ekipmanlarımızla, desteklerimizle, gıda, lojistik her türlü destek. Zaten Kayseri hayırseverler şehri bu manada. Aynı zamanda buradan komşu il olması sebebiyle intikal eden canlarımıza, ilçelerimizden gelen dostlarımıza da ev sahipliği yapıyoruz. Onlara da her türlü imkânları sağlıyoruz. Bu dönem kenetlenme dönemi diyorum.”

Başkan Büyükkılıç, basın mensuplarına da deprem bölgesinden yaptıkları sağduyulu yayınlarından dolayı teşekkür etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9