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Memduh Büyükkılıç'tan Bartın kahramanlarına tebrik

GÜNDEM 04.07.2022, 17:10
Memduh Büyükkılıç'tan Bartın kahramanlarına tebrik

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Karadeniz'de yaşanan sel ve su taşkınlarında bölgedeki ekiplere destek olmak ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak için Bartın’da görevini başarı ile tamamlayan itfaiye ekiplerini karşıladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Batı ve Orta Karadeniz’de yoğun yağış nedeniyle yaşanan sel ve su baskınlarından dolayı oluşan hasarı gidermek ve çalışmalara katkı sağlamak adına Bartın bölgesinde cansiperane bir şekilde görevini başarıyla tamamladı.

Kayseri Büyükşehir itfaiyesi, toplam 11 personel ile birlikte 3 araç, 1 motopomp, 5 çamur tipi pompa, 5 adet dalgıç pompa ve 2 adet seyyar jeneratör, Afet Koordinasyon Merkezi’nin yönlendirmesine göre sel baskınında bölgedeki çalışmalara katkı sağlayarak Kayseri’ye döndü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kente dönen kahraman itfaiye erlerini karşıladı. Başkan Büyükkılıç, İtfaiye Daire Başkanlığı’nda gerçekleşen karşılama töreninde yaptığı konuşmada, Büyükşehir İtfaiyesi’nin Kayseri’nin yüz akı olduğunu söyledi. 

İtfaiyenin geçtiğimiz yıllarda yine fedakârca ülke genelinde görev yaptıklarını hatırlatan Büyükkılıç, “Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıllarda gerek Antalya, Muğla tarafında gerekse Kastamonu bölgesinde yaptığınız çalışmalarla takdirleri toplamıştınız. Bu sene de yine Bartın bölgesinde ağırlıklı olmak üzere ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmalarda gerek İçişleri Bakanımızın gerekse Ulaştırma Bakanımızın takdirleriyle bizlere mesajlarını ulaştırdı. Daha sonra biz de telefonla kendilerine ekiplerimizi ziyaretlerinden dolayı teşekkür edip, başka talimatları, arzuları var mı diye sorduk. Bu durum adeta birliğin, dayanışmanın bereketini yaşatıyor” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, kahraman itfaiye erlerine emeklerinden dolayı teşekkür ederek, “Cenab-ı Allah’a şükrederek, gerçekten hizmet veren, nereye dersek fedakârca koşan siz kardeşlerimize teşekkür ediyor, böyle bir ekiple çalışmanın onurunu, gururunu yaşadığımı paylaşmak istiyorum” dedi.

BARTIN HALKINDAN KAYSERİ’YE SELAM VE TEŞEKKÜR

Bartın’dan gelen ekibe ‘hoş geldiniz’ diyen Büyükkılıç’ın bölgede neler yaptıklarını sorması üzerine, İtfaiye Çavuşu Yasin Çetinkaya, “Ekibimiz sağ salim gidip geldi, halk çok memnun kaldı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın çok selamları var, teşekkürlerini iletiyorlar. Oradaki mağdur halkın da özellikle teşekkürleri var, bizden çok memnun kaldılar. Herhangi bir sıkıntı olmadan görevimizi geliştirdik. Bakanlarımızla görüşüp, bilgi alışverişi yaptık” şeklinde konuştu.

BAKAN SOYLU’DAN KAYSERİ’YE ÖVGÜLER

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ise, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman mağdurların yanında olduğu için teşekkür ettiğini belirterek, “Sayın bakanımız, bölgede Kayseri ekibini görünce, bütün sıkıntıların olduğu ortamda Kayseri ve Büyükşehir Belediyesi’nin mağdurların yanında olduğunu ifade ederek ayrıca teşekkür etti. Sizlere ve ekibimize başarılar diledi” dedi.

Daha sonra İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, Başkan Büyükkılıç’a bölgedeki son durum ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken, itfaiyenin bölgede canla başla görev yaptığı amatör kameralara yansıyan görüntüler de izletildi. Bölgede toplam 19 farklı noktada su tahliyesi işlemi gerçekleştiren ekipler, mağdur olan 12 vatandaşı kurtardı.

Başkan Büyükkılıç’a, itfaiye ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy da eşlik etti.

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