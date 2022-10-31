Memduh Büyükkılıç'tan AVM turu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin yeni alışveriş merkezi Tuna Life Center’ı gezdi, vatandaş ve esnafla buluştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Merkezde ve ilçelerde 7’den 70’e tüm Kayserililerle buluşmaya, onların talep ve önerilerini dinlemeye özen gösteren Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda, şehrin yeni alışveriş merkezi Tuna Life Center’da esnaflarla buluştu, esnaflara işlerinde hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.
Mağazaları ziyaret eden Büyükkılıç, esnaflar ve vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini bizzat dinledi.
Büyükkılıç’ın ziyaret ettiği her mağazada sıcak ve samimi bir ortamda sohbet gerçekleşirken, Kayserililer Büyükkılıç’a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.
YENİ MAĞAZALARIN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Başkan Büyükkılıç, ayrıca MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve protokol ile birlikte Tuna Life Center’da Emirgan Sütiş, Huqqabaz ve Bovem firma ve mağazaların açılışını gerçekleştirdi.
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