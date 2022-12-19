Son Dakika

Memduh Büyükkılıç'tan Atatürk mesajı

GÜNDEM 19.12.2022, 08:45
Memduh Büyükkılıç'tan Atatürk mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Atatürk'ün 'Heyet-i Temsiliye Reisi' olarak Kayseri'ye gelişinin 103. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesajında Kayseri halkının Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 103 yıl önce büyük bir coşku ve umutla karşıladıklarını ifade etti. O zaman havanın soğuk ve karlı olmasına rağmen Gazi Mustafa Kemal’in beraberindekilerin Kayseri’ye gelişlerini sevgi ve coşkuyla kutladıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, o günü şöyle anlattı:

“Kayseri’yi Türk Bayraklarıyla süslemişlerdi. Cadde ve sokaklarda yediden yetmişe toplandılar. Halkı selamlayarak geçen Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekiler ikametlerine tahsis olunan İmamzade Reşid Bey'in evine geldiler. 19 Aralık 1919 Cuma günü akşamı hemşehrilerimiz Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekileri Türk Bayraklarıyla süslenmiş cadde ve sokaklarda yediden yetmişe toplanarak, ‘yolunda ölmeye hazırız paşam’ sözleriyle alkışlamışlardır. Mustafa Kemal ve arkadaşları geç saatlerde yemeklerini yediler ve Kayseri’nin ileri gelenlerini kabul ettiler. Mustafa Kemal Paşa, Mazhar Müfid Bey ve Hüsrev Bey, İmamzade Reşid Bey'in evinde, Rauf Bey de Nuh Naci Bey'in evinde misafir edildiler. Nuh Naci hatırlanacağı üzere hayırseverliği ile hepimizin hafızalarında yer eden gurur kaynağımızdır. Ertesi gün, 20 Aralık 1919 Cumartesi sabahından itibaren Mustafa Kemal Paşa, belediyeyi ziyaret edip, Kayseri halkı ile ve bilhassa şehrimizin ileri gelenleri ve din adamlarıyla Raşid Efendi Kütüphanesi'nde Mehmet Melikgazi hazretlerimizin olduğu yerde ziyaretleri kabul etti. Bu toplantıda; ilim adamları ile esnaf ve tüccardan ileri gelenler bulunmuştur.”

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: “HEYET-İ TEMSİLİYE NAMINA MUSTAFA KEMAL İMZASIYLA YAYINLANAN BEYANNAME ÇOK DEĞERLİ BELGEDİR”

Başkan Büyükkılıç, Heyet-i Temsiliye namına Mustafa Kemal imzasıyla yayınlanan beyannamenin çok değerli bir belge olduğunun altını çizerek, “20 Aralık 1919 gününü çeşitli toplantı ve görüşmelerle tamamlayan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, Kayseri'de ikinci tarihi günü ve geceyi de yine aynı bulundukları mekânlarda geçirerek, 21 Aralık 1919 Pazar sabahı saat 9'da Kayserililere bir beyanname yayınladıktan sonra Ankara'ya gitmek üzere şehrimizden ayrılmışlardır. ‘Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi’nin Kayseri Ahali-i Mühteremesine Beyannamesi’ adıyla Heyet-i Temsiliye namına Mustafa Kemal imzasıyla yayınlanan bu beyanname Kayserililerin atadan evlada kalan ve iftiharla, şükranla taşıyacakları çok değerli bir belge olmuştur” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, “Bize emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya ülkeleri arasında çok daha güçlü bir hale gelmesi yolunda bizler de gerek devletimizin, gerek yerel yönetimler olarak modern, günün koşullarına uygun, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefini asla göz ardı etmeyen Kayserili yöneticiler olarak yapmış olduğumuz yatırımlarla çağdaş, modern, yeniliğe açık ve şehrimizin insanının hak ettiği refaha ulaşacak bir şehir olma yolunda gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 16 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4