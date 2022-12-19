Memduh Büyükkılıç'tan Atatürk mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Atatürk'ün 'Heyet-i Temsiliye Reisi' olarak Kayseri'ye gelişinin 103. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesajında Kayseri halkının Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 103 yıl önce büyük bir coşku ve umutla karşıladıklarını ifade etti. O zaman havanın soğuk ve karlı olmasına rağmen Gazi Mustafa Kemal’in beraberindekilerin Kayseri’ye gelişlerini sevgi ve coşkuyla kutladıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, o günü şöyle anlattı:

“Kayseri’yi Türk Bayraklarıyla süslemişlerdi. Cadde ve sokaklarda yediden yetmişe toplandılar. Halkı selamlayarak geçen Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekiler ikametlerine tahsis olunan İmamzade Reşid Bey'in evine geldiler. 19 Aralık 1919 Cuma günü akşamı hemşehrilerimiz Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekileri Türk Bayraklarıyla süslenmiş cadde ve sokaklarda yediden yetmişe toplanarak, ‘yolunda ölmeye hazırız paşam’ sözleriyle alkışlamışlardır. Mustafa Kemal ve arkadaşları geç saatlerde yemeklerini yediler ve Kayseri’nin ileri gelenlerini kabul ettiler. Mustafa Kemal Paşa, Mazhar Müfid Bey ve Hüsrev Bey, İmamzade Reşid Bey'in evinde, Rauf Bey de Nuh Naci Bey'in evinde misafir edildiler. Nuh Naci hatırlanacağı üzere hayırseverliği ile hepimizin hafızalarında yer eden gurur kaynağımızdır. Ertesi gün, 20 Aralık 1919 Cumartesi sabahından itibaren Mustafa Kemal Paşa, belediyeyi ziyaret edip, Kayseri halkı ile ve bilhassa şehrimizin ileri gelenleri ve din adamlarıyla Raşid Efendi Kütüphanesi'nde Mehmet Melikgazi hazretlerimizin olduğu yerde ziyaretleri kabul etti. Bu toplantıda; ilim adamları ile esnaf ve tüccardan ileri gelenler bulunmuştur.”

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: “HEYET-İ TEMSİLİYE NAMINA MUSTAFA KEMAL İMZASIYLA YAYINLANAN BEYANNAME ÇOK DEĞERLİ BELGEDİR”

Başkan Büyükkılıç, Heyet-i Temsiliye namına Mustafa Kemal imzasıyla yayınlanan beyannamenin çok değerli bir belge olduğunun altını çizerek, “20 Aralık 1919 gününü çeşitli toplantı ve görüşmelerle tamamlayan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, Kayseri'de ikinci tarihi günü ve geceyi de yine aynı bulundukları mekânlarda geçirerek, 21 Aralık 1919 Pazar sabahı saat 9'da Kayserililere bir beyanname yayınladıktan sonra Ankara'ya gitmek üzere şehrimizden ayrılmışlardır. ‘Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi’nin Kayseri Ahali-i Mühteremesine Beyannamesi’ adıyla Heyet-i Temsiliye namına Mustafa Kemal imzasıyla yayınlanan bu beyanname Kayserililerin atadan evlada kalan ve iftiharla, şükranla taşıyacakları çok değerli bir belge olmuştur” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, “Bize emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya ülkeleri arasında çok daha güçlü bir hale gelmesi yolunda bizler de gerek devletimizin, gerek yerel yönetimler olarak modern, günün koşullarına uygun, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefini asla göz ardı etmeyen Kayserili yöneticiler olarak yapmış olduğumuz yatırımlarla çağdaş, modern, yeniliğe açık ve şehrimizin insanının hak ettiği refaha ulaşacak bir şehir olma yolunda gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.