Memduh Büyükkılıç'tan anlamlı şiir

MSB Dijital Gösterim Merkezi’nde, dünya ve Türkiye şampiyonlarının aralarında yer aldığı gençlerle buluşan Başkan Büyükkılıç, üstat Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Zindandan Mehmed'e Mektup’ isimli şiirini de okudu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte ilk açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi’ni ziyaret etti, gençlerle bir araya geldi.

Kurşunlu Otoparkı’nda ziyarete açılan MSB Dijital Gösterim Merkezi’ni ziyaret eden Bakan Akar, Bakan Nebati ile Başkan Büyükkılıç, vatandaşların ve gençlerin yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılaştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, MSB Dijital Gösterim Merkezi ziyaretinde, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları Şaban Çopuroğlu, Mahmut Gürcan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de eşlik etti.

LED ekranda TSK envanterinde bulunun yerli ve milli silahlar 3 boyutlu içerikleri ilgiyle izleyen heyet, daha sonra Dijital Gösterim Merkezi’ni gezdi.

Burada teknofest gençliği ve birçok spor alanında derece yapan genç sporcularla söyleşiye katılan Bakan Akar ile Bakan Nebati, samimi ve sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Gençlere nasihat veren ve tecrübelerini paylaşan Bakan Akar, okul hayatının önemine işaret etti.

Bakan Akar, Spor A.Ş.’nin örnek kuruluşlardan birisi olduğunu söyleyerek, Başkan Büyükkılıç’ı desteklerinden dolayı tebrik etti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, ŞİİR OKUDU

Başkan Büyükkılıç da gençlerle buluşmada, üstat Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Zindandan Mehmed'e Mektup’ isimli şiirini seslendirdi. Şiirin ‘Bir de, geri adam, boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmed'im! Kavuşmak mı? Belki. Daha ölmedim!’ satırlarını okuyan Başkan Büyükkılıç, gençlerden alkış aldı.