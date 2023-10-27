Memduh Büyükkılıç'tan Ankara çıkarması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile birlikte Ankara’da AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’de, son dönemde gastronomiden ulaşıma, tarım ve hayvancılıktan sağlığa, kültür sanattan spora kadar birçok önemli projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara temaslarına da aralıksız devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, Ankara’da bazı temas ve ziyaretlerde bulunarak, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti. Büyükkılıç’a ziyaret sırasında Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin de eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, Ankara’da Kayseri’nin adeta sesi olan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Bakan Özhaseki’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti. Elitaş ve Özhaseki de yaptıkları özverili çalışmalar için Büyükkılıç ve tüm ilçe belediye başkanları ile teşkilatı tebrik ederek, onlara teşekkür etti ve Kayseri’ye selamlarını ilettiler.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi ilgilendiren proje ve hizmetlerle ilgili sık sık Ankara’da temaslarda bulunmaya devam edeceklerini vurguladı.