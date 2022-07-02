Memduh Büyükkılıç'tan amatör kulüplere destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından Amatör Spor Kulüpleri Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’ne katıldı. Büyükkılıç, törende 75 amatör spor kulübüne 350 bin liralık yardımda bulunduklarını, amatör spora iki defa yardım yapıldığını belirterek, “350’şerden 700 bin lira yardım yaptık. 1 milyonun suyu mu çıktı diye gönlümden geçirdim” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sümer Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Fatih Üzüm, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, daire başkanları, spor kulüpleri başkanları ve sporcular katıldı.

Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Her ne kadar amatör desek de davranışınızla, yaklaşımınızla profesyonellere Allah’ın izniyle taş çıkaracak konum ve durumdasınız, müsterih olun. Sizleri tebrik ediyorum, sporcu yavrularımız olarak, spora gönül veren yavrularımız olarak her branşta sizlerin yanında olduğumuzu buradan paylaşmak istiyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, iki defa yapılan destek yardımının toplam 700 bin liralı bulduğunu dile getirdi. Yapılan yardımı 1 milyon liraya çıkarak Büyükkılıç, “Burada epeyce rakamlar yazmışlar onu veriyoruz, şunu veriyoruz. Sanırım iki defa veriliyor, 350’şerden 700 bin lira diye de bir rakam yazmışlar. 1 milyonun suyu mu çıktı diye ben burada şöyle gönlümden geçirdim. Ben bu arada Gençlik Spor İl Müdürümüze özellikle teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Sporcu dostu olarak Gençlik Spor Bakanımızın talimatları doğrultusunda spor okullarının başlangıcını oluşturan yaklaşım içerisinde kıymetli valimizle birlikte binlerce yavrumuzun o mutlu anını paylaştık ve spora olan desteklerini de biliyoruz. Sizlerle olan işbirliğini de biliyoruz. Zaten Kayseri Büyükşehir Belediyeleri ve ilçe belediyeleri sporun ve sporcunun dostu. Onların yanında yer alıyor. Bundan sonraki süreçte bizim çok daha fazla başarıya koşmamız lazım” diye konuştu.