Memduh Büyükkılıç'tan 'aile' vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılarak, “Biz çok büyük bir aileyiz. Arifeniz mübarek olsun, Mevla’m nice bayramlara eriştirsin. Birbirimize sahip çıkmalıyız” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGA)

Bayram ve arife ziyaretleri kapsamında Başkan Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Kadir Has Kongre Merkezi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine katılarak, parti ilçe başkaları, ilçe belediye başkanları ve parti teşkilatı üyeleri ile bayramlaştı.

BÜYÜKKILIÇ, AK PARTİ’DE BAYRAMLAŞMAYA KATILDI

Bayramlaşma törenine, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, ilçe belediye başkanları ve partililer ile vatandaşlar katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, Konya Şehir Hastanesi'nde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kardiyoloji Doktoru, Kayserili Ekrem Karakaya’ya Allah’tan rahmet diledi. Karakaya’nın ailesine ve sağlık camiasına başsağlığı dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bir meslektaşımı, hemşehrimizi, doktorumuzu şehit ettiler, onu defnettik. Onun şahsında tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Doktorumuzun şehit edilişi çok acı, o açıdan lanetliyoruz” dedi.

Kadın Kolları ve Gençlik Kolları’nın kendileri için ‘olmazsa olmaz’ olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bizim giremediğimiz yerlere onlar giriyor, bizim dışlandığımız yerlere onlar ulaşıyor. O açıdan onların varlığı bizim gücümüz” diye konuştu.

Büyükkılıç, konuşmasında, “16 ilçe belediye başkanı kardeşimle el ele vermek suretiyle hakikaten bir ağabey anlayışı içerisinde, kimsenin eksiğine fazlasına bakmadan, kimseyi değerlendirmeden, eleştirmeden ilçelerimizin tamamını bağrıma basarak Sarız’ı da Yahyalı’yı da birbirinden ayrıştırmadan el ele gönül gönüle devam ediyoruz” diyerek, birlik beraberlik içerisinde yatırımdan yatırıma koştuklarını kaydetti.

“BÜYÜKŞEHİRİMİZDE 1 MİLYAR TL EK BÜTÇE YAPIYORUZ”

Ağustos ayında meclise 1 milyar TL ek bütçe getireceklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizlerden hizmetleri gören kardeşlerimize daha fazlasını yaparız anlayışını, daha fazla nasıl memnun ederiz kaygısını güdüyoruz. Bu anlayış içerisinde de her noktada hizmetlerimizle insanlarımızın gönlünde yer ediyoruz. Büyükşehirimizde 1 milyar TL ek bütçe yapıyoruz. Diğer ilçelerimizde aynı şekilde, mazeret üretmiyoruz. Elbette bu çalışmaları yaparken sizler bizim elimiz kolumuzsunuz. Elbette bizim olmazsa olmazımız olan, mazlum insanların sesi olan, gurumuz olan, onurumuz olan Sayın Cumhurbaşkanımız bizim olmazsa olmazımız. Bayramı bayram tadında yaşayanlardan Mevlam eylesin. Teşkilatlarımızın her kademesindeki kardeşlerimize minnet duyuyoruz. Cenab-ı Allah razı olsun diyoruz. Daha nice bayramlara diyor, sevgiler saygılar sunuyorum.”

PALANCIOĞLU’NDAN BÜYÜKKILIÇ’A ÖVGÜ

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise Başkan Büyükkılıç’tan siyaseti öğrendiklerini belirterek, “Sayın başkanımız Melikgazi’de 20 sene belediye başkanlığı yaptı. Bizim elimizden tuttu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adayken geziyoruz, bir lokantaya giriyoruz, Memduh Başkan yok. Ya yemekhanede, ya aşçılar ile görüşüyor. Siyaseti öğrenmek açısından Memduh Başkanı takip ediyor ve öğreniyoruz” dedi.

“İLTİFAT MARİFETE TABİDİR”

Başkan Büyükkılıç da çok büyük bir aile olduklarını ifade ederek, “Elhamdülillah çok büyük bir aileyiz. Arifeniz mübarek olsun, Mevla’m nice bayramlara eriştirsin. Birbirimize sahip çıkmalıyız. Mustafa Palancıoğlu kardeşimize teşekkür ediyorum. İltifat marifete tabidir” dedi ve Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti.

Bayramlaşma programında, Başkan Büyükkılıç’a gençler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.