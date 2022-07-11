Son Dakika

Memduh Büyükkılıç'tan 'aile' vurgusu

GÜNDEM 11.07.2022, 10:30
Memduh Büyükkılıç'tan 'aile' vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılarak, “Biz çok büyük bir aileyiz. Arifeniz mübarek olsun, Mevla’m nice bayramlara eriştirsin. Birbirimize sahip çıkmalıyız” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGA)
Bayram ve arife ziyaretleri kapsamında Başkan Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Kadir Has Kongre Merkezi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine katılarak, parti ilçe başkaları, ilçe belediye başkanları ve parti teşkilatı üyeleri ile bayramlaştı.

BÜYÜKKILIÇ, AK PARTİ’DE BAYRAMLAŞMAYA KATILDI

Bayramlaşma törenine, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, ilçe belediye başkanları ve partililer ile vatandaşlar katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, Konya Şehir Hastanesi'nde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kardiyoloji Doktoru, Kayserili Ekrem Karakaya’ya Allah’tan rahmet diledi. Karakaya’nın ailesine ve sağlık camiasına başsağlığı dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bir meslektaşımı, hemşehrimizi, doktorumuzu şehit ettiler, onu defnettik. Onun şahsında tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Doktorumuzun şehit edilişi çok acı, o açıdan lanetliyoruz” dedi.

Kadın Kolları ve Gençlik Kolları’nın kendileri için ‘olmazsa olmaz’ olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bizim giremediğimiz yerlere onlar giriyor, bizim dışlandığımız yerlere onlar ulaşıyor. O açıdan onların varlığı bizim gücümüz” diye konuştu. 

Büyükkılıç, konuşmasında, “16 ilçe belediye başkanı kardeşimle el ele vermek suretiyle hakikaten bir ağabey anlayışı içerisinde, kimsenin eksiğine fazlasına bakmadan, kimseyi değerlendirmeden, eleştirmeden ilçelerimizin tamamını bağrıma basarak Sarız’ı da Yahyalı’yı da birbirinden ayrıştırmadan el ele gönül gönüle devam ediyoruz” diyerek, birlik beraberlik içerisinde yatırımdan yatırıma koştuklarını kaydetti.

“BÜYÜKŞEHİRİMİZDE 1 MİLYAR TL EK BÜTÇE YAPIYORUZ”

Ağustos ayında meclise 1 milyar TL ek bütçe getireceklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bizlerden hizmetleri gören kardeşlerimize daha fazlasını yaparız anlayışını, daha fazla nasıl memnun ederiz kaygısını güdüyoruz. Bu anlayış içerisinde de her noktada hizmetlerimizle insanlarımızın gönlünde yer ediyoruz. Büyükşehirimizde 1 milyar TL ek bütçe yapıyoruz. Diğer ilçelerimizde aynı şekilde, mazeret üretmiyoruz. Elbette bu çalışmaları yaparken sizler bizim elimiz kolumuzsunuz. Elbette bizim olmazsa olmazımız olan, mazlum insanların sesi olan, gurumuz olan, onurumuz olan Sayın Cumhurbaşkanımız bizim olmazsa olmazımız. Bayramı bayram tadında yaşayanlardan Mevlam eylesin. Teşkilatlarımızın her kademesindeki kardeşlerimize minnet duyuyoruz. Cenab-ı Allah razı olsun diyoruz. Daha nice bayramlara diyor, sevgiler saygılar sunuyorum.”

PALANCIOĞLU’NDAN BÜYÜKKILIÇ’A ÖVGÜ

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise Başkan Büyükkılıç’tan siyaseti öğrendiklerini belirterek, “Sayın başkanımız Melikgazi’de 20 sene belediye başkanlığı yaptı. Bizim elimizden tuttu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adayken geziyoruz, bir lokantaya giriyoruz, Memduh Başkan yok. Ya yemekhanede, ya aşçılar ile görüşüyor. Siyaseti öğrenmek açısından Memduh Başkanı takip ediyor ve öğreniyoruz” dedi.

“İLTİFAT MARİFETE TABİDİR”

Başkan Büyükkılıç da çok büyük bir aile olduklarını ifade ederek, “Elhamdülillah çok büyük bir aileyiz. Arifeniz mübarek olsun, Mevla’m nice bayramlara eriştirsin. Birbirimize sahip çıkmalıyız. Mustafa Palancıoğlu kardeşimize teşekkür ediyorum. İltifat marifete tabidir” dedi ve Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti. 

Bayramlaşma programında, Başkan Büyükkılıç’a gençler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yorumlar (0)
23
açık
Namaz Vakti 11 Temmuz 2022
İmsak 03:39
Güneş 05:35
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:45
Yatsı 22:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31