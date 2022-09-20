Memduh Büyükkılıç'tan AB Buluşmaları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı’nın konferans verdiği İl İl AB Buluşmaları 9: Kayseri Seminer Programı’na katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valiliği Konferans Salonu’nda düzenlenen İl İl AB Buluşmaları 9: Kayseri Seminer Programı’na Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve il protokolü katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, gerçekleştirilen toplantıda Türkiye AB İlişkileri, Kayseri'de Uygulanan AB Projeleri ve Kayseri İçin AB Fırsatları konularında değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, seminerde yaptığı konuşmada, “Türkiye Avrupa Birliği’ne üye olmuş olsaydı sanıyorum bugün çok daha güçlü bir Avrupa Birliği, çok daha güçlü bir NATO’dan söz ediyor olacaktık ve muhtemelen NATO ve Avrupa Birliği birlikte hareket edecekti” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç seminer programı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve Milletvekilimiz İsmail Emrah Karayel ile birlikte İl İl AB Buluşmaları - 9 Kayseri konulu seminere katılarak, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı’dan Kayseri’de uygulanan AB Projelerini dinledik” dedi.