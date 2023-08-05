Memduh Büyükkılıç'tan 150 milyonluk yola inceleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 40 kilometrelik Pazarören -Dadaloğlu -Toklar hattında, 12 mahalleyi kapsayan toplam 150 milyon TL maliyetle 70 bin ton asfalt kullanılan çalışmayı yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de hizmet ve yatırımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Pınarbaşı ve Tomarza ilçelerimizin yoğun olarak kullandığı Pazarören-Dadaloğlu-Toklar Hattı’nda, Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt (BSK) çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, asfalt çalışmasını yerinde inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç’a Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve daire başkanlarının eşlik etti.

70 BİN TON ASFALT KULLANILACAK

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin kırsal mahalle yollarına asfalt yapım çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Rakamlar maşallah çok bereketli, imkânlar da çok kıymetli. Pazarören’den başlayıp, Toklar’a kadar yaklaşık 40 kilometrelik bir güzergâh ile sıcak asfalt çalışması yapılıyor. İnşallah bir ay içerisinde bu bölge tamamlanacak, 70 bin ton civarında asfalt kullanılacak” dedi.

Çalışmanın 7 kilometresinin tamamlandığını belirten Başkan Büyükkılıç, “Hâlihazırda sathi kaplamayı ıslah ederek, sıcak asfaltı burada uygulayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 7 kilometresi bitmiş durumda. Kalan kısmı da inşallah 20 gün içerisinde biter diye umuyor ve inanıyoruz. Şehrimizi bir bütün olarak görüyoruz. 1,5 milyonluk Kayseri’mizde hemşerilerimize her bölgede en güzel hizmetlerle buluşturma yönünde imkânlarımızı seferber ederek, gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Memduh Büyükkılıç, mahalle yollarını daha modern bir yapıya dönüştürecek olan bu çalışmanın maliyetinin yaklaşık 150 milyon TL olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu bölgeye yapılan yatırımın maliyeti 150 milyon TL civarında, helali hoş olsun. Dadaloğlu bölgesine hitap eden önemli bir güzergâh, Avşar dostlarımıza hayırlı olsun. Şikâyet eden değil, şükreden, imkânlarını en verimli şekilde kullanan güçlü bir belediye olmanın güzelliklerini, bizlere seven, güvenen hemşerilerimize yaşatan bir yaklaşım sergiliyoruz. 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle el ele vermek suretiyle hem merkezde hem de çevrelerde tarım ve kırsal hizmetler bağlamında en güzel şekliyle hizmetlerimizi buluşturmaya gayret gösteriyoruz.”