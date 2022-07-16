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Memduh Büyükkılıç'tan '15 Temmuz' mesajı

GÜNDEM 16.07.2022, 15:15
Memduh Büyükkılıç'tan '15 Temmuz' mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kanlı 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 6’ncı yıldönümünde Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan binlerce Kayseriliye seslendi. Başkan Büyükkılıç, “Sizler bizim medar-ı iftiharısınız. Siz bu ülkenin olmazsa olmazısınız. Siz yerli ve milli duruşun sesisiniz. Kayserimizi çok seviyor, hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz” derken, Büyükkılıç’ın konuşması binlerce Kayserili tarafından uzun süre alkışlandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri’de 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü’ne binlerce vatandaş ile birlikte katıldı. 

Kartal Şehitliği’nde başlayan atlı birlik ve yunus polislerinin eşlik ettiği yürüyüşte, Kayseri protokolü de tam kadro yürüyüşte yer aldı. Binlerce Kayserili, ellerinde Türk Bayrağı, dillerinde tekbirler ve ‘Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez’ sloganlarıyla Şehitlik’ten Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

Yürüyüşün ardından yediden yetmişe binlerce Kayserilinin katıldığı Milli Birlik ve Dayanışma Günü’nde Cumhuriyet Meydanı’nda 6’ncı yıl nöbeti tutuldu. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un dualarının ardından dev ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması dinlenildi. Sahneye çıkan, asker kıyafeti giyen Hatice ve Yasin Kılıç kardeşler, seslendirdikleri şiirleri ve İstiklal Marşı’nın on kıtasını gözyaşları içerisinde söylemeleri de meydanda duygu dolu anlar yaşattı.

Daha sonra kürsüye davet edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “İyi ki varsınız, Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun. Bundan 6 yıl önce yine böyle bir Cuma gecesi bu meydanları doldurdunuz, meydanlara sığmadınız. Tam 225 bin kişi ellerinde ay yıldızlı Türk bayrakları ile ‘biz buradayız, hainler siz neredeniz' dediniz. Bizim yüz akımız oldunuz” dedi.

Kayseri’nin her zaman milli ve yerli duruşunu gösterdiğinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Çanakkale’de, Sakarya Meydan Muharebesi’nde ne olduysa aynı şekilde 15 Temmuz gecesi de bu hainlere, kendi evlatlarına silah sıkan, bomba yağdıran, meclisini bombalayan, insanlarımızı acımasızca öldüren, elinde ay yıldızlı Türk bayrağından başka bir şey olmayan sivilleri vuran kahpelere ‘dur’ dediniz. Sizleri tebrik ediyoruz, alnınızdan öpüyorum. Kayseri, bu ülkenin gururu, Kayseri, her zaman yerli ve milli duruşuyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, gecenin o saatinde ‘biz buradayız, hainler nerede’ dediniz. O dönüm noktasının, uçurumun kenarından dönüşün altıncı yılını kutluyor ve şehitlerimiz anıyoruz. Cennet Yiğitler, Kübra Doğanaylar Kayseri’mizin gururu, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

Kayserililer ile gurur duyduğunu belirten Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sarız’ımız da, Pınarbaşı’mız da, Özvatan’ımız da, Felâhiye’miz de, Sarıoğlan’ımız da, Akkışla’mız da,  Bünyan’ımız da, Tomarza’mız da, Talas’ımız da Melikgazi’miz de Kocasinan’ınınız da Hacılarımıza da İncesu’muz da Yeşilhisar’ımız da Yahyalı’mız da Develimiz de ‘biz buradayız’ diyorsunuz. Sizler bizim medar-ı iftiharısınız. Siz bu ülkenin olmazsa olmazısınız. Siz yerli ve milli duruşun sesisiniz. Kayserimizi çok seviyor, hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz.” 

‘BU VATAN BÖLÜNMEZ, EZANLAR SUSMAZ, BAYRAKLAR İNMEZ’ DEDİNİZ

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ‘Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar, Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar?’ sözleri olan İstiklal Marşı’nın bir kıtasını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Emperyalist ülkelerin Türkiye’deki uşaklarına, vatan hainlerine ‘dur’ dediniz. ‘Bu vatan bölünmez, ezanlar susmaz, bayraklar inmez’ dediniz. Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi. 

Başkan Büyükkılıç’ın konuşması binlerce Kayserili tarafından uzun süre alkışlandı. 

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 6 yıl önce 15 Temmuz’un yine Cuma gününe denk geldiğini ifade ederek, “Ufkumuzu, geleceğimiz karartmak istediler. Akılların kabul edemeyeceği, kalplerin kabul edemeyeceği bir alçaklıkla ülkemizin geleceğine engel olmak istediler. Yine bundan 6 yıl önce halkımız sokaklarda bayraklarıyla, dualarıyla bu kalkışmayı engelledi” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ise konuşmasında 15 Temmuz’un Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu, halkın iradesine sahip çıktığı bir tarih olduğunu söylerken, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de 6 yıl önce hain FETÖ terör örgütünün Türkiye’de gerçekleştirmek istediği, bu ülkeyi bölmek, ezanı dindirmek, bayrağı indirmek için haince yaptığı planları başlarına yıkmak için 15 Temmuz günü meydanda olduklarını, yine meydanlarda olacaklarını belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise yaptığı konuşmada, tüm Kayserililere teşekkür ederek, bir daha 15 Temmuz’ların yaşanmamasını temenni etti. Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, “Allah bize 15 Temmuz sonrasında vatanımıza, milletimize, dinimize, diyanetimize göz diken, ülkemizi parçalamak isteyen hainlere fırsat vermedi, Allah’a şükürler olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kayseri protokolü ve milli sporcular şanlı sancağı meydanda dalgalandırdı. İl Müftülüğü ilahi korosunun birbirinden güzel ilahileri ile devam eden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri saat 00.13’te kentin tüm camilerinde sela okunması ile sona erdi.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Talas ilçesi paraşüt alanında düzenlenen program kapsamında dünyanın en büyük Türk Bayrağı’nın açılışına katıldı.

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