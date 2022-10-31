Memduh Büyükkılıç sohbete' Fransız' kalmadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, turizmin önemli merkezlerinden olan Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi’nde 5-6 farklı dil bilen yöresel bez bebek satışı yapan kadınlarla Fransızca sohbet etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç kentin önemli turizm değeri olan Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi bölgesinde balon turizmi kapsamında Türk Bayrağı figürlü özel uçuşa katıldı. Balon uçuşuna yöresel kıyafetler taşıyan, 60 yıllık bir hikâyesi olan el emeği, göz nuru Soğanlı oyuncak bez bebekleri üreten kadınlar da katıldı.

“ABLALARIMIZIN 5-6 DİLDE TURİSTLERLE KONUŞUYOR OLMALARI BİZLERE GÜÇ KATTI”

Burada uçuş öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, “Özellikle burada ablalarımızın da turizme verdikleri katkı, 5-6 dilde turistlerle konuşuyor olmaları bizlere güç kattı. İnşallah herkesi Soğanlı’daki bu muhteşem ortama bekliyoruz” dedi.

“TURİZMDE BÜYÜK PATLAMA OLACAK”

Soğanlı bebeklerinin, geleneksel kıyafetler içerisinde geleneksel bir kültür olduğuna dikkat çeken Vali Çiçek, “Kadın kooperatifi kurdular. Turistler çok ciddi rağbet gösteriyor. Turizmin gelişmesi için kendilerini geliştiren, gelen turistler ile iletişim kurması için dil noktasında çalışan annelerimize, ablalarımıza teşekkür ediyorum. Burada onların azmi olduğu sürece turizmde büyük patlama olacak” diye konuştu.

“VALİ BEYİMİZİN, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZIN SAYESİNDE BALONLAR GELDİ”

İspanyolca ve Fransızca Soğanlı bez bebekleri satan kadınlar da “Vali beyimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın sayesinde balonlar geldi, Allah razı olsun. İnsanlar çoğaldı, devamını bekliyoruz, çok memnunuz. Kadın kooperatifimizi de kuruyoruz” ifadelerini kullandılar.

“Ablalarımız burasının temel taşlarıdır” diyen Başkan Büyükkılıç ise, 5-6 farklı dil bilen, yöresel bez bebek satışı yapan kadınlarla bir süre Fransızca konuşarak, sohbet etti.