Son Dakika

Memduh Büyükkılıç sohbete' Fransız' kalmadı

GÜNDEM 31.10.2022, 07:15
Memduh Büyükkılıç sohbete' Fransız' kalmadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, turizmin önemli merkezlerinden olan Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi’nde 5-6 farklı dil bilen yöresel bez bebek satışı yapan kadınlarla Fransızca sohbet etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç kentin önemli turizm değeri olan Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi bölgesinde balon turizmi kapsamında Türk Bayrağı figürlü özel uçuşa katıldı. Balon uçuşuna yöresel kıyafetler taşıyan, 60 yıllık bir hikâyesi olan el emeği, göz nuru Soğanlı oyuncak bez bebekleri üreten kadınlar da katıldı.

“ABLALARIMIZIN 5-6 DİLDE TURİSTLERLE KONUŞUYOR OLMALARI BİZLERE GÜÇ KATTI”

Burada uçuş öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, “Özellikle burada ablalarımızın da turizme verdikleri katkı, 5-6 dilde turistlerle konuşuyor olmaları bizlere güç kattı. İnşallah herkesi Soğanlı’daki bu muhteşem ortama bekliyoruz” dedi.

“TURİZMDE BÜYÜK PATLAMA OLACAK”

Soğanlı bebeklerinin, geleneksel kıyafetler içerisinde geleneksel bir kültür olduğuna dikkat çeken Vali Çiçek, “Kadın kooperatifi kurdular. Turistler çok ciddi rağbet gösteriyor. Turizmin gelişmesi için kendilerini geliştiren, gelen turistler ile iletişim kurması için dil noktasında çalışan annelerimize, ablalarımıza teşekkür ediyorum. Burada onların azmi olduğu sürece turizmde büyük patlama olacak” diye konuştu.

“VALİ BEYİMİZİN, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZIN SAYESİNDE BALONLAR GELDİ”

İspanyolca ve Fransızca Soğanlı bez bebekleri satan kadınlar da “Vali beyimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın sayesinde balonlar geldi, Allah razı olsun. İnsanlar çoğaldı, devamını bekliyoruz, çok memnunuz. Kadın kooperatifimizi de kuruyoruz” ifadelerini kullandılar.

“Ablalarımız burasının temel taşlarıdır” diyen Başkan Büyükkılıç ise, 5-6 farklı dil bilen, yöresel bez bebek satışı yapan kadınlarla bir süre Fransızca konuşarak, sohbet etti.

Yorumlar (0)
17
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Adana Demirspor 12 23
3. Beşiktaş 12 22
4. Galatasaray 11 21
5. Trabzonspor 11 21
6. Başakşehir 10 20
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Karagümrük 11 12
13. Ankaragücü 11 11
14. Sivasspor 11 10
15. Antalyaspor 10 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 10 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Rizespor 10 15
8. Sakaryaspor 11 15
9. Göztepe 10 14
10. Bandırmaspor 10 14
11. Manisa FK 9 13
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 9 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 12 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Espanyol 12 11
15. Celta Vigo 12 11
16. Girona 12 10
17. Getafe 11 10
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 11 4