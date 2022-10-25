Memduh Büyükkılıç sendikacıların genel kurullarına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Eğitim Bir-Sen ve Diyanet-Sen Kayseri Şubesi Genel Kurulu’na katılarak sendika üyeleri ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Diyanet-Sen Kayseri Şubesi’nin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda, Eğitim Bir-Sen’in bir restoranda gerçekleştirildiği 7. genel kurullara Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlarından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve sendika temsilcileri ile çok sayıda sendika üyesi katıldı.

“BİZE BİRLİK, BERABERLİK YAKIŞIR HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ”

Diyanet-Sen Kayseri Şubesi’nin Genel Kurulu’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bize birlik, beraberlik yakışır her zaman olduğu gibi” diyerek şunları kaydetti:

“ Sizler toplumun örnek ve önder, idol olan büyükleri, dostları, canları, insanlarısınız. Bizim olmazsa olmazımızsınız. Haddim olmayarak sadece görevimi yapıyorum mantığından öte hep daha fazlasını yapmamız gerektiğinin sizler zaten bilincindesiniz. Bizler de üzerimize ne düşüyorsa onu yapma yönünde irade göstereceğimizi ben buradan bir kez daha beyan ediyorum. Bugüne kadar sendikamıza emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bize birlik, beraberlik yakışır her zaman olduğu gibi.”

“BULUNDUĞUMUZ YERLER BİRER HİZMET YERİ”

Bulundukları yerlerin birer hizmet yeri olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, “Bulunduğumuz yerler birer hizmet yeri. Yoksa bir buralardan bir ihtiyacım olan makamı kendine bir şey katacak anlayıştan öte makama bir şeyler katacak yaklaşım sergileyen, bu şuurda yetişen büyüklerimizsiniz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Diyanet camiasına birlik, beraberlik, tek yumruk olmak yakışır. Birliğimize beraberliğimize çok ihtiyaç var” diye konuştu.

“BÖYLE BİR ÇALIŞMA YAPAN SİZLERİ TEBRİK EDİYORUM”

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi Genel Kurulu’nda ise böyle örnek bir çalışmanın nezih bir ortamda, Müslümanlara ve eğitimcilere yakışır bir şekilde gerçekleştirilmesinden dolayı teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Sizler eğitim camiamızın mensuplarısınız. Sizlere fazla söylenecek bir şey yok. Örnek bir uygulamayla böyle bir çalışma yapan sizleri tebrik ediyorum. Birbirinizi rencide etmeden, incitmeden, gerçekten davasına sahip çıkan, eğitim camiasının önderi olma yolunda bir yarış içerisinde olma anlayışıyla yapılan bu çalışmayı tebrik ediyorum. Bizlere yakışan bu” ifadelerinde bulundu.

“EĞİTİM ALANINDA SİZLERE LAYIK OLMA YÖNÜNDE GAYRET GÖSTERİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve onun yol arkadaşlarının her zaman bu alanda sendikaları sahiplendiğini ifade eden Büyükkılıç, Kayseri’nin makarr-ı ulema şehri olduğunu kaydederek, kendilerinin de sendikalarla dayanışma içerisinde el ele, gönül gönüle hareket etmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi. Büyükkılıç, yeni nesli meyve olarak niteleyerek, “Bize yakışan bu meyvelere sahip çıkmak, o ağaçlara sahip çıkmak” dedi. Konuşmasında ayrıca, “Eğitim alanında sizlere layık olma yönünde gayret gösteriyoruz” diyen Başkan Büyükkılıç, “5 tane üniversitesi olan bu şehirde 10 bin öğrencimize eğitim yardımı yapıyoruz. Kişi başına 4 bin lira. 40 milyon TL karşılıksız eğitim yardımı. Ulaşım konusunda 140 binişin 100 TL olduğu üniversite öğrencilerine, lise öğrencilerine de ihtiyacı olanlara bedava yüklemek suretiyle o bilet parasını da kardeşlerimizi elinden tutmaya çalışıyoruz. Üniversite öğrencilerimize diyoruz ki kirletmesi sizden yıkaması bizden. Çamaşırlarınız biz yıkıyoruz diyoruz ve yıkamaya devam ediyoruz. Spor tesislerimizde, yeme-içme mekanlarımızda yüzde 25 indirim diyoruz. Su paralarınızın yarısını biz ödeyeceğiz diyoruz kirada olan yavrularımıza. Amacımız elinden tutmak, yanında yer almak, bütçesine katkıda bulunmak. Çünkü bulunduğumuz yerlerin bir sınav aracı olduğunu, elhamdülillah bu anlayış içerisinde ihtiyacı onların da elinden tutmamız, onu bağrımıza basmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Mevla’m bu güzellikleri elimizden almasın diyor, hizmetleri sayacak halimiz yok. Biz sizler için varız, sizlerin duasını bekliyoruz. Mevla’m bizleri sizlere layık kılsın. Seçilecek kardeşlerimizin birbiriyle kucaklaşarak yoluna devamın bekliyoruz. Bir ağabeyleri olarak üzerimize ne düşüyorsa eğitim Bir Sen Sendikamızın Memur Sen Sendikamızın her zaman yanında olduğumuzu, olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlarından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise Diyanet-Sen Genel Kurulu’nda başarılar dileyerek, “Şu ana kadar görev yapan değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.