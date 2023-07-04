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Memduh Büyükkılıç personelle bayramlaştı

GÜNDEM 04.07.2023, 08:15
Memduh Büyükkılıç personelle bayramlaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde, bayram süresince fedakârca görev yapan belediye personeliyle bayramlaştı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve ek hizmet binası, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Atölyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, KASKİ ve KCETAŞ birimlerinde görev yapan personelle bir araya gelerek bayramlaştı.

Başkan Büyükkılıç’a, bayramlaşma programlarında AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, S. Bayar Özsoy ve Murat Cahid Cıngı  da eşlik etti.

“HER BİRİNİZİN ALNINDAN ÖPÜYORUM”

İlk olarak yangın, afet ve yaşanan kazalara karşı halkın mal ve can güvenliğini koruyan, her türlü olumsuzluğa karşı gece gündüz demeden görev yapan İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada çalışanların geçmiş bayramını kutlayarak, şunları söyledi: “Her birinizin alnından öpüyorum. Gerek deprem, gerek pandemi gerek sel gerekse yangın olaylarında, bu olayların karşı karşıya gelinmesin ama hayatın cilvesi, bunların hepsi olabiliyor. Önemli olan o süreç içerisinde sizlerin bakış açısı ve yaklaşımıdır. Değerli başkanımızın şahsında, genel sekreterimize, genel sekreter yardımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Sayın İçişleri Bakanımızın da o olaylar sürecinde bizleri arayıp, tebrik ve teşekkürlerini ilettiğini de buradan bir kez daha paylaşıyorum.”

AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy da, itfaiye ekiplerinin geçmiş bayramını tebrik ederek, “Başkanımıza böyle bir fırsat verdiği için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, Kayserimiz Maraş’ta bir destan yazdı. Kayseri itfaiyemize ekip ve ekipman olarak çok ciddi mesafeler kat etti. Başkanımıza ve genel sekreterimize bu konuda sizler adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, kolonya ve şeker ikramı ile itfaiye ekiplerinin bayramını tek tek kutladı. Büyükkılıç, daha sonra Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’ne giderek, KASKİ ekibinin geçmiş Kurban Bayramı’nı kutladı.

Burada işlem yapan vatandaşlarla da sohbet ederek, bayramlarını kutlayan Büyükkılıç, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde KASKİ çalışanlarıyla bir araya gelerek, bayramlarını tebrik etti. Başkan Büyükkılıç, “Bayram sonrası bir aradayız. Her şeyden önce yaptığınız çalışmalardan dolayı KASKİ’mizin ekibine teşekkür ediyoruz. Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyorum. Huzur içerisinde daha nice bayramlara diye dua ve temenni de bulunuyorum” diye konuştu.

Memduh Büyükkılıç, KASKİ’nin ardından Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Atölyesi’ne geçti. Fedakârca görev yapan personelle tek tek bayramlaşan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada çalışanlara hayırlı haftalar temennisinde bulunarak personelin geçmiş bayramını tebrik etti.

“BİZ BİR AİLEYİZ”

Büyükkılıç, konuşmasında aile vurgusu yaparak, “Yapmış olduğunuz gayretli çalışmalardan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yapmış olduğunuz bu güzel çalışmalarla her yerde başımızı dik tuttunuz, yücelttiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Biz bir aileyiz. Biz sizleri seviyoruz. Sağ olun, var olun” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy da personelin geçmiş bayramını kutlayarak, “Memduh Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bayramlaşma için davet ettiğinde koşarak geldim. Sizlerle beraber olmak çok güzel” ifadelerini kullandı.

“SİZ BİZİM VİTRİNİMİZSİNİZ”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra Hizmet Binası Meclis Salonu’nda personelle bir araya geldi. Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal ile daire başkanları, müdürler ve tüm personelle buluşan Başkan Büyükkılıç, çalışanlara seslenerek, “Mesai başlar başlamaz bir gelenek var. Hem birimlerimizi ziyaret etmek suretiyle bayramlaşıyor hem de dualarını alıyoruz. Her alanda biz varız diyoruz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, minnet duyuyorum. Siz bizim vitrinimizsiniz, yüzümüzü ak eden canlarımızsınız. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın bereketini yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekilleri S. Bayar Özsoy ve Şaban Çopuroğlu, Başkan Büyükkılıç’a bayramlaşma daveti için teşekkür ederek, tüm personelin bayramını tebrik ettiler. Başkan Büyükkılıç ek hizmet binası ve elektrik birimi KCETAŞ’ı da ziyaret ederek, tüm personellerin geçmiş bayramını kutladı.

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