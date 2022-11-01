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Memduh Büyükkılıç öğrencilerle buluştu

GÜNDEM 01.11.2022, 09:45
Memduh Büyükkılıç öğrencilerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kariyer Günleri kapsamında Müşerref Hasan Eser Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin taleplerine anında talimat veren Başkan Büyükkılıç, gençlere ücretsiz kayak eğitimi, okul önüne KAYBİS uygulaması, Milli Mücadele Müzesi ve Kapuzbaşı Şelaleleri gezisi ile okul kütüphanesinin zenginleştirilmesi sözü verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrenci ve genç dostu belediyecilik anlayışı ile projelerini bir bir hayata geçirirken, okullarda düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ etkinliklerinde öğrencilerle buluşarak tecrübelerini paylaşmaya devam ediyor.

BÜYÜKKILIÇ’I ÖĞRENCİLER ÇİÇEKLERLE KARŞILADI

Kariyer Günleri kapsamında Müşerref Hasan Eser Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gençlerle buluşan Başkan Büyükkılıç’ı okul girişinde İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ile okul yönetimi ve öğrenciler çiçeklerle karşıladı.

“SAYIN BAŞKANIMIZIN OLDUĞU YERDE BEREKET VARDIR”

Başkan Büyükkılıç, ilk olarak Öğretmenler Odası’nda öğretmenler ile bir araya geldi. Burada konuşan Büyükkılıç, “Sizin dualarınızı alır, şehrimize daha güzel hizmetler yapmaya vesile oluruz. Öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle birlikte olalım diye arzu ettik. Amacımız geldiğimiz durum, konum, yaş itibariyle sizlere ağabeylik, öğrencilerimize amcalık yapmaktır. Bu anlayış içerisinde yol gösterici olmak, tecrübelerimizi paylaşmak, tavsiyelerinizi almayı amaçlıyoruz” diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de “Sayın başkanımızın olduğu yerde bereket vardır. Her konuda öğrencilerimizin yanında olan bir başkanımızdır, hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra konferans salonuna giren Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle keyifli ve samimi ortamda söyleşi gerçekleştirdi.

“CUMHURİYET’İMİZ KOLAY KURULMADI”

Gençlerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyet Bayramı’nı idrak ettik, tekrar bayramımızı tebrik ediyorum. Sizlerin alnından öpüyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anlayışı ile birlikte bu ülkeyi, bu şehri çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkacak seviyeye getirmek için hepimiz çırpınıyoruz. Aynı gün bir sevinci daha paylaştık. Yerli ve milli, elektrikli aracımız, kendi ülkemizin ürettiği aracımız banttan indi. Nereden nereye diyoruz. Aslımıza bakarsak, Kayseri güvenli bir limandır. Kurtuluş Savaşı’nda Milli Mücadele Dönemi’nde ilk meclisin açılacağı şehirlerden birisi olarak düşünülen şehir Kayseri’dir. Kayseri Lisesi diye bilinen taş mektep okulunda, Milli Mücadele Müzesi olarak hizmet veren müzemizde, sizler gibi son sınıfta öğrencilerin tamamı cepheye gidiyor, tamamı şehit oluyor ve o sene okul mezun veremiyor. Bu değerleri, bu mücadeleyi, Cumhuriyet’imizin kolay kurulmadığını bilmemiz açısından paylaşıyorum.”

Kayseri’nin bir Selçuklu ve Osmanlı şehri olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, öğrencilere kentteki müzeleri gezmeleri tavsiyesinde bulundu.

ÜCRETSİZ KAYAK EĞİTİMİ

Başkan Büyükkılıç, ‘Gençler kendinizi değiştirin, geliştirin’  diyerek, gençlere nasihatlerde bulundu. Gençlere teknolojiyi doğru kullanmaları, yabancı dil öğrenmeleri, sosyal yönlerini geliştirmeleri gibi konularda da öğütlerde bulunan Başkan Büyükkılıç, ayrıca ‘Kariyer Günleri’ etkinliklerinde buluştuğu gençlere Erciyes Kayak Merkezi’nde ücretsiz kayak eğitimi vereceklerini söyledi.

Öte yandan gençlere verdikleri eğitim desteğinden de bahseden Başkan Büyükkılıç, endüstri ve ticaretin merkezi, 6 bin yıllık geçmişi olan Kayseri’nin tarihi ve turistik eserlerini, mekânlarını ve özelliklerini de gençlere anlattı.

ÖĞRENCİLERİN TALEBİNE ANINDA TALİMAT VERDİ

Tramvay çalışmasının yanı sıra öğrencilerin KAYBİS isteğine anında cevap veren Başkan Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut’u telefonla arayarak talimat verdi. Büyükkılıç, okulun kütüphanesinin zenginleştirilmesi ve hafta sonu öğrencilere Milli Mücadele Müzesi ve Kapuzbaşı Şelaleleri’ne gezi düzenlemesi için de gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdi. 

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de Başkan Büyükkılıç’a öğrencilere ve öğretmenlere her konuda destek olduğu için teşekkür etti. 

Söyleşide Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin sorularını tek tek cevaplarken, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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