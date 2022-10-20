Memduh Büyükkılıç ODTÜ'lülerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri ile buluştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kentte öğrencilere yönelik tüm etkinlik ve faaliyetlere destek vererek gençlerin yanında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılan ODTÜ’lü öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama 4. sınıf öğrencileri ve akademisyenlerle sohbet ederek, ‘Öğrenci dostu Kayseri’ye hoş geldiniz’ dileklerini iletti.

Gençlerle yakından ilgilenen ve bir süre sohbet eden Büyükkılıç, ülkenin geleceği için önemli işler yapacak olan öğrencilere, gerçekleştirecekleri çalışmalarda başarılar diledi.

Öğrenciler de şehircilik ve imar gibi konularda bilgilendirme toplantısı ile ilgi ve alakasından dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.