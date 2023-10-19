Memduh Büyükkılıç lise öğrencileriyle tecrübelerini paylaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kariyer Günleri kapsamında Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gençlerle tecrübelerini paylaştı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Eğitim alanında yaptığı yatırım ve hizmetlerle öğrencilerin her zaman yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ayrıca ‘Kariyer Günleri’ kapsamında gençlerle buluşmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK MESLEK LİSESİ OLARAK YATAK ÜRETEN TESİSLERE SAHİP

Okul girişinde Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Büyükkılıç, Türkiye’nin ilk ve tek meslek lisesi olarak yatak üreten tesislere sahip okulu gezdi.

Öğrencilerle birlikte üretilen ve kendi markasını oluşturan yatakları ilgiyle inceleyen Başkan Büyükkılıç, Okul Müdürü Osman Yücel’den tesiste yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Baştan sona bir yatağın üretim sürecini takip eden Büyükkılıç, üretilen bin 400’üncü yatağın üzerine, markanın isminin yazılı olduğu logoyu yapıştırdı.

Daha sonra Başkan Büyükkılıç, okulun konferans salonunda öğrencilerle buluştu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Zenginlikler Şehri Kayseri ve Erciyes Kayak Merkezi tanıtım filmleri de izletildi.

Büyükkılıç, ‘Şehircilik anlamında önder olan, Kayseri’nin gülen yüzü, Kayserispor’a sayısız katkıları olan genç dostu’ diye kürsüye davet edildi. Programda tecrübelerini paylaşırken, gençlere nasihatlerde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Büyükşehirlerin her türlü konforunun olduğu ama büyükşehirlerin sıkıntılarının en az olduğu bir şehirde yaşadığımızı unutmamalıyız. Kayseri, 1,5 milyon nüfusu ve 16 ilçesi ile aidiyet duygusu olan bir şehirdir” dedi.

“SANAYİ VE TİCARET ŞEHRİ KAYSERİ”

Büyükkılıç, öğrencilere başarı temennilerinde bulunarak, “Meslek Lisesi’nde bulunmanızdan dolayı sizlerin alnından öpüyorum. Nitelikli alan ve bu alanın da en güzeli, en başarılısı olmalısınız. Tesiste yapılan iki güzel çalışmayı yerinde izledik. Üreten olmak, bir şeylerin parçası olmak, aranan olmak ne kadar güzel bir duygu. Sanayi ve ticaret şehri Kayseri diyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Asurlular döneminde ticaretin ilk anayasasının yazıldığı Kültepe Kaniş-Karum’daki kazılarda çıkan 25 bin tableti sergileyecekleri bir müze yaptıklarını da hatırlatarak, hem Kültepe’ye hem de Yahyalı Kapuzbaşı Şelaleleri’ne öğrencilere özel gezi düzenlenmesi talimatı verdi. Ayrıca Erciyes Kayak Merkezi ile ilgili bilgiler paylaşarak, kayağa ilgisi olan öğrencilere ücretsiz kurs verilmesini de istedi.

Kayseri’de kültür sanat alanında da özel çalışmalar yapıldığını hatırlatan Büyükkılıç, Kayseri Devlet Tiyatrosu kurulduğunu, Perşembe günü tiyatronun başlayacağını ifade etti. 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde 3 gün sürecek Gastronomi Günleri düzenleneceğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, ayrıca yapımı son aşamaya gelen yeni havalimanının da Kayseri’ye yakışan çiçek gibi bir proje olacağını anlattı.

Okçuluğa ilgi duyan öğrencilere Türkiye’de bir numara olan Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde ücretsiz kurs ayarlanması talimatı veren Büyükkılıç, 11 kütüphanede ve üniversitelerde çay, çorba ikramları yapıldığını da ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, öğrencilere ulaşımdan, su faturasına, kırtasiyeden nakdi yardıma kadar yapılan desteklerden bahsetti. Öğrencileri hafta sonu oynanacak olan Rizespor maçına da davet eden Büyükkılıç, gençlere sarı kırmızılı Kayserispor forması hediye etti.

Okul Müdürü Osman Yücel de mesleki eğitime önem veren, aynı zamanda Kayseri’nin tarihsel gelişiminde şehrin yaşanılabilir hale gelmesinde yapmış olduğu katkılardan dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.