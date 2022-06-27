Memduh Büyükkılıç 'Libya' yolcusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Libya’nın liman, serbest bölge ve yatırımlar şehri olan Misurata’dan bir heyetin “Kardeş Şehir” ilişkileri kapsamında Kayseri’ye geleceğini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ile farklı ülkelerin ilişkilerinin çok yönlü olarak güçlendirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, geçtiğimiz süreçte Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve iş insanlarıyla sanayi, ticaret ve kültürel alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında Libya’nın serbest bölge ve yatırımlar şehri Misurata’ya giderek, Misurata ile kardeş şehir protokolünü imzalamıştı.

Başkan Büyükkılıç, liman, serbest bölge ve yatırımlar şehri olan kardeş şehir Misurata’dan bir heyetin de Kayseri’ye geleceğini söyleyerek, protokol kapsamında kardeş şehir ilişkisini tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik konularda geliştireceklerini ifade etti.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, bu adımın Kayseri açısından önemli bir strateji olduğunu dile getirerek, Misurata’dan Kayseri’ye gelen heyeti şehirde misafir edeceklerini belirtti.

Büyükkılıç, Misurata heyetinin Kayserili yatırımcılarla da görüşeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Kayseri stratejik olarak önemli bir adım atmıştık. Liman, serbest bölge ve yatırımlar şehri ile kardeş şehir olmuştuk. Bu anlayış içerisinde oraya gittik, protokol imzaladık, meclisimizden karar aldık. Biz ziyaret ettikten sonra, onları da davet ettik. İnşallah onları misafir edeceğiz. Önümüzdeki hafta Salı günü gelip, Cuma günü ayrılacaklar. Yatırımcılarla görüşmeler yapılacak, şehrimize ekonomik olarak nasıl bir katkısı olur, belediye olarak bizlerin nasıl katkısı olur hep birlikte değerlendirilecek.”