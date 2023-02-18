Memduh Büyükkılıç Kahramanmaraş'ta

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve üst düzey bürokratlarla bir kez daha depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulundu, koordinasyon toplantıları yaptı.Mehmet UZEL (KAHRAMANMARAŞ İGFA)

Deprem bölgelerinde yaraların sarılması ve acıların bir nebze de olsa hafiflemesi için adeta seferberlik ilan eden 1 Büyükşehir, 16 ilçe belediye olmak üzere 17 belediyeden oluşan Kayseri ekibi, deprem bölgesinde üstün gayretle görevini yaparken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da bölgeye ziyaretlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve üst düzey bürokratların yer aldığı heyetle bir kez daha deprem bölgesi Kahramanmaraş’a gitti.

Afet bölgelerinde tüm hızıyla yürütülen temizlik çalışmalarını inceleyen Büyükkılıç, koordinasyon toplantıları yaptı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri olarak dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde deprem bölgelerinde hizmet ettiklerinin altını çizdi.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerden gelen 102 kişilik ekipten oluşan temizlik personelinin yaptığı çalışmaları yerinde gören Büyükkılıç, “Deprem bölgesinde gece gündüz fedakârca görev yapan Kayseri Büyükşehir Belediyemize bağlı temizlik personelimiz ile bir araya gelerek, ekiplerimizi koordine ettik. 102 arkadaşımız temizlik ve hijyen için çalışıyor” dedi.