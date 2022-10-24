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Memduh Büyükkılıç gençlerle buluştu

GÜNDEM 24.10.2022, 22:00
Memduh Büyükkılıç gençlerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç gençlerle, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği Ali Dağı’nda yürüyüş etkinliğinde buluştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Spora önem veren ve her fırsatta doğa yürüyüşü yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, güzel havayı da fırsat bilerek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ev sahipliğinde Ali Dağı’nda gençlerle yürüyüş yaptı. Sabahın ilk ışıklarında başlayan yürüyüşe, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eşi Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi gençler de eşlik etti.

BÜYÜKKILIÇ, 10 KİLOMETRELİK YOLDA ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Talas Belediyesi’ne ait Ali Dağı 360 Kafe önünden başlayan sabah yürüyüşü Ali Dağı’nın eteklerindeki 9,5 kilometrelik parkurda son buldu. Büyükkılıç, sabah yürüyüşünde üniversite öğrencisi gençlik meclisi üyesi gençlerle bir yandan yürüyüş yaparken, diğer taraftan da sohbet ederek, taleplerini dinledi. 

BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİSPOR RENKLERİNİ GİYDİ, TEMA VAKFI DA YÜRÜYÜŞTE ANILDI

Her fırsatta kentin markası Yukatel Kayserispor’u öne çıkarmaya gayret eden Büyükkılıç, sabah yürüyüşüne Kayserispor atkısı ve eşofmanı ile katılırken, gençlik meclisi üyesi gençlerden bir kısmı da ‘Türkiye Çöl Olmasın’ mottosu yazılı giysiler ve ‘Genç Tema’ yazılı pankartlar ile Tema Vakfı’nı andılar. 

Gençlerin yoğun ilgisi ile gerçekleşen sabah yürüyüşü, Erciyes’in muhteşem görüntüsü önünde günün anısına çekilen fotoğraflarla renklenirken, yürüyüş etkinliği dolayısıyla gençler Başkan Büyükkılıç ve emeği olan herkese teşekkürlerini iletti.

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