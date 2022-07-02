Memduh Büyükkılıç gençlere sahip çıkıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı “Spor Okulları” açılış törenine katıldı. Gençlerin ve çocukların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Büyükkılıç, “Gençlerimize sahip çıkmaya özen gösteriyoruz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Atletizm Stadı’nda Spor Teşkilatı’nın 84. kuruluş yıldönümü dolayısıyla gerçekleşen Gençlik ve Spor Bakanlığı “Spor Okulları” açılış törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve gençler ile çocuklar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, törende gençler tarafından çiçeklerle karşılanırken, tören alanında gençler ve çocuklar, Büyükkılıç’a yoğun ilgi gösterdi. Spor branşlarını gezen Başkan Büyükkılıç, eskrim şapkası ve kılıcı ile poz vermeyi ihmal etmedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, açılışı yapılan Spor Okulları’nın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç da törende yaptığı konuşmada, gençlere fırsat tanıyan Gençlik ve Spor İl Müdürü’nü tebrik ederek, Gençlik ve Spor Bakanı’nın Türkiye genelindeki talimatları ile Vali Gökmen Çiçek’in talimatları doğrultusunda hayata geçen bu anlamlı çalışmadan dolayı emeği geçenleri kutladığını ifade etti.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak spor odaklı çalışmalar da yaptıklarını belirterek, “Hakikaten cıvıl cıvıl, pırıl pırıl her yaş grubundaki gençlerimizi bir arada görmek, onlara özgüveni oluşturma, sporcu kimliğini ön plana çıkartmak adına yapılan çalışmaları önemsediğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Valiliğimizin ve onun kurumlarının dayanışması ve iş birliği içerisinde, Gençlik Spor İl Müdürümüzün her zamanki uyumlu yaklaşımı ile sporcu gençliğimize kurum ve kuruluşlar olarak tesislerimizde gerekli çalışmaları, gerek il merkezinde gerekse ilçe merkezlerimizde, 16 ilçemizde yapmak suretiyle gençlerimize sahip çıkmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da gençlerin spora yönelmelerini temenni ederek, Spor Okulları ile geleceğin teminatı olan gençler ve Türk Bayrağı’nı göklere çektirecek şampiyon sporcular yetişeceğini söyledi.

Tören kapsamında, protokol, Spor Okulları’nda eğitim gören gençlerin ve miniklerin gösterilerini izledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri’nin çeşitli bölgelerinde engelli branşlar da dahil olmak üzere 40 branşta 190 antrenörün görev aldığı kurslarda Haziran ayı içerisinde 15 bin çocuk ve genç, eğitim gördü. Yine Temmuz ayında da 25 bin genç, GSB Spor Okulları’ndan faydalanabilmek adına kayıt yaptırdı.