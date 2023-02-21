Memduh Büyükkılıç'dan deprem çalışmalarına yakın takip

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş’ta çalışmaları bizzat takip ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye, yüzyılın felaketi 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası 10 ilde tek yürek olarak depremin yaralarını sarma seferberliğine devam ediyor. Yediden yetmişe tüm vatandaşların büyük destek verdiği çalışmalarda kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütü gönüllüleri büyük bir özveri ile çalışmalara katılırken, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç da Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 16 ilçe belediyesi ekiplerinin Kahramanmaraş’taki çalışmalarını bizzat yerinde takip ediyor.

Bu kapsamda, kent genelindeki çalışmaları yerinde inceleyen ve gerekli koordineyi sağlayan Başkan Büyükkılıç, kentte görev yapan Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesi ekiplerinin yanı sıra kamu kurum kuruluşları ile AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum örgütleri bünyesinde yardım çalışmalarına katılan gönüllülerle bir araya geldi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR, İLK SAATTEN İTİBAREN DEPREM BÖLGESİNDE

Kentteki çalışmaları inceleme esnasında açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesinin el ele, gönül gönüle Kahramanmaraş’ta depremzedelerin yanında olduklarını belirterek, “Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve ilçelerimiz olayın başladığı ilk saatten itibaren Kahramanmaraş’ımız da ağırlıklı olarak yer almak suretiyle çalışmalarını devam ettiriyor. Burada gönü insanları yaptıkları hizmetlerle gönüllerde yer ediyor. 16 ilçe el ele gönül gönüle 10 ilimizin yanında özelde de Kahramanmaraş’ımızla eşleştirildiği için ilçeleriyle, merkezi ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle Kahramanmaraş’ta canlarımızın, dostlarımızın yanında” diye konuştu.

Depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet dileyen Başkan Büyükkılıç, “Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Milletimizin de başı sağ olsun diyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde hijyen çalışması yapan dezenfekte ekibinden bilgiler de alan Büyükkılıç, kampüs içerisinde kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu.

BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİ HEYETİ İLE DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI

Başkan Büyükkılıç, daha sonra AFAD Koordinasyon Merkezi’nde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile bir araya gelerek Kayseri heyeti ile durum değerlendirmesi yaptı.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekiplerince yürütülen enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KAHRAMANMARAŞ ESNAFINA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Depremin ardından Kahramanmaraş’ta depremin yaralarını sarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, kentteki esnaflar da dükkânlarını açtı. Büyükkılıç, esnafları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

BÜYÜKKILIÇ, HER TÜRLÜ İHTİYAÇ MADDESİNİN TEDARİĞİ İÇİN GAYRET GÖSTERİYOR

Büyükkılıç öte yandan geçici konaklama merkezlerinde konaklayan depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek her türlü ihtiyaç maddesinin en kısa sürede tedarik edilmesi için gayret gösteriyor.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ KENTİ ÇÖPLERDEN ARINDIRIYOR

Kahramanmaraş’ta tüm ekiplerin yoğun çalışmalarıyla enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, temiz ve hijyen konusunda tedbirler alan Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri kenti birikmiş çöplerden arındırıyor.