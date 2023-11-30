Memduh Büyükkılıç Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüştü.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını gerçekleştirdiği AK Parti Grup Toplantısı’na da katılan Başkan Büyükkılıç, “Yerel Yönetimler ve İl Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Ankara’dayız. Gazi meclisimizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayserili hemşehrilerimize selamları var” dedi.

Yerel Yönetimler ve İl Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Ankara’ya giden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Daha sonra AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısına katılan Büyükkılıç, partililerle birlikte Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Kayserililerin selam ve sevgilerini de Erdoğan’a ileten Büyükkılıç, “Yerel Yönetimler ve İl Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Ankara’dayız. Gazi meclisimizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayserili hemşehrilerimize selamları var” dedi.