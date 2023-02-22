Memduh Büyükkılıç bilim insanlarıyla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentteki bazı bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek, 'deprem' süreci ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yüzyılın en büyük deprem felaketini yaşayan Türkiye, deprem bölgesinde yaraları sarmak için seferber olurken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi de Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, hem Kayseri’de hem de deprem bölgelerinde koordinasyonu sağlayıp, çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, kentteki bazı bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları ile buluştu.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, kentteki bazı bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Bayar Özsoy ve Ali Hasdal katıldı.

Büyükkılıç, değerlendirme toplantılarının devam edeceğini vurgulayarak, “Yaşadığımız deprem süreci ile ilgili şehrimizdeki bazı bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek, değerlendirmelerde bulunduk. Konu ile ilgili tüm ilgililer ve sivil toplum kuruluşları ile değerlendirmelerimiz ilerleyen günlerde devam edecek. Katkı sunan ve sunacak tüm kişi ve kuruluşlara şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.